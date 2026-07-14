Cadereyta de Montes, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Un derrumbe registrado la noche del lunes 13 de julio sobre la Carretera Estatal 100, en el tramo San Pablo–Higuerillas, dejó sobre la vía un volumen aproximado de cuatro mil metros cúbicos de material, incluidas rocas de grandes dimensiones, a la altura del kilómetro 63, en el municipio de Cadereyta de Montes.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), personal y maquinaria pesada fueron desplegados de inmediato tras el desprendimiento, junto con camiones de apoyo y brigadas de conservación. La titular de la dependencia, Sonia Carrillo, supervisa los trabajos para el retiro del material.
Actualmente se realizan labores para estabilizar el talud y retirar la roca que presenta riesgo de desprendimiento, mediante acciones de aseguramiento y preparación de la zona antes de continuar con el retiro completo del material, informó la CEI.
Personal de la CEI da seguimiento a los trabajos de estabilización del talud. rotativo.com.mx
Por el volumen y el tamaño de las rocas caídas, la dependencia detalló que los trabajos requieren maniobras especializadas de fragmentación y maniobra del material antes de su retiro definitivo de la zona.
Mientras concluyen las labores, la circulación vehicular se mantiene por la carretera antigua. La CEI prevé que los trabajos concluyan el miércoles por la noche y exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución y atender la señalización preventiva instalada en la zona.
Una excavadora trabaja en la parte alta del talud para fragmentar y retirar el material desprendido. rotativo.com.mx
El tramo forma parte de la red estatal que ha registrado otros desprendimientos en temporadas de lluvia recientes, como el deslave en Tolimán, que en 2025 cerró un tramo de la misma Carretera Estatal 100 cerca de Higuerillas, y el deslave de Pinal de Amoles, atendido este año por la misma dependencia en la Sierra Gorda.