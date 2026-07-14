Derrumbe deja 4 mil m³ de roca sobre la Carretera Estatal 100 en Cadereyta

El desprendimiento se registró la noche del lunes en el kilómetro 63, tramo San Pablo–Higuerillas; la CEI prevé liberar el paso el miércoles.

La titular de la CEI, Sonia Carrillo, y personal de la dependencia frente al talud derrumbado, con una excavadora visible en la parte superior.

La titular de la CEI, Sonia Carrillo, supervisó los trabajos de retiro del derrumbe

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Cadereyta de Montes, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Un derrumbe registrado la noche del lunes 13 de julio sobre la Carretera Estatal 100, en el tramo San Pablo–Higuerillas, dejó sobre la vía un volumen aproximado de cuatro mil metros cúbicos de material, incluidas rocas de grandes dimensiones, a la altura del kilómetro 63, en el municipio de Cadereyta de Montes.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), personal y maquinaria pesada fueron desplegados de inmediato tras el desprendimiento, junto con camiones de apoyo y brigadas de conservación. La titular de la dependencia, Sonia Carrillo, supervisa los trabajos para el retiro del material.

Actualmente se realizan labores para estabilizar el talud y retirar la roca que presenta riesgo de desprendimiento, mediante acciones de aseguramiento y preparación de la zona antes de continuar con el retiro completo del material, informó la CEI.

Personal de la Comisi\u00f3n Estatal de Infraestructura observa el talud derrumbado junto a un cargador frontal sobre la Carretera Estatal 100. Personal de la CEI da seguimiento a los trabajos de estabilización del talud. rotativo.com.mx

Por el volumen y el tamaño de las rocas caídas, la dependencia detalló que los trabajos requieren maniobras especializadas de fragmentación y maniobra del material antes de su retiro definitivo de la zona.

Mientras concluyen las labores, la circulación vehicular se mantiene por la carretera antigua. La CEI prevé que los trabajos concluyan el miércoles por la noche y exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución y atender la señalización preventiva instalada en la zona.

Excavadora naranja trabaja en la parte alta del talud sobre la Carretera Estatal 100, con dos trabajadores de la CEI cerca de la m\u00e1quina Una excavadora trabaja en la parte alta del talud para fragmentar y retirar el material desprendido. rotativo.com.mx

El tramo forma parte de la red estatal que ha registrado otros desprendimientos en temporadas de lluvia recientes, como el deslave en Tolimán, que en 2025 cerró un tramo de la misma Carretera Estatal 100 cerca de Higuerillas, y el deslave de Pinal de Amoles, atendido este año por la misma dependencia en la Sierra Gorda.

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