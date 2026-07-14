Guanajuato, 14 Julio 2026.- .- Las fiscalías de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro aprobaron por unanimidad la creación de Sinergia Regional, un mecanismo de coordinación permanente entre las procuradurías de la Zona Occidente inspirado en la estrategia Sinergia por Querétaro.
El acuerdo se tomó durante la Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Occidente, realizada en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y encabezada por el fiscal guanajuatense Gerardo Vázquez Alatriste.
Participaron el fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández; el de Aguascalientes, Manuel Alonso García; el de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez; el de Jalisco, Salvador González de los Santos; la fiscala de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, y el vicefiscal encargado del despacho en Michoacán, Israel Vega Rodríguez, además del secretario técnico de la Conferencia, Efrén Rodríguez González.
De Jesús Hernández presentó la propuesta a partir de los resultados de Sinergia por Querétaro, esquema que —según el fiscal— ya se coordina con el Gabinete de Seguridad federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR y las Fuerzas Armadas.
Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal de Querétaro, presentó la propuesta Sinergia Regional. rotativo.com.mx
El fiscal atribuyó a ese modelo la ejecución de más de 3,100 cateos, la detención de más de 1,500 personas y el aseguramiento de 733 armas de fuego, más de 33,000 dosis de droga, 950 vehículos y 491 inmuebles, así como una disminución sostenida superior al 30% en homicidios dolosos, cifras presentadas por el propio fiscal durante la sesión.
De Jesús Hernández explicó que Sinergia por Querétaro dejó de depender de la voluntad de las autoridades al integrarse como instancia del Sistema Estatal de Seguridad, tras una reforma avalada por unanimidad por el Consejo Estatal de Seguridad y por la Legislatura estatal —cambio normativo que Rotativo documentó en enero de 2026 (Congreso aprueba integración de Sinergia al sistema de seguridad estatal).
Con la aprobación, las fiscalías de la Zona Occidente compartirán inteligencia criminal, coordinarán operativos y desarrollarán investigaciones conjuntas frente a fenómenos delictivos que trascienden los límites estatales, según el acuerdo alcanzado por la Conferencia.