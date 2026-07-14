Fiscalías de Occidente aprueban por unanimidad estrategia Sinergia Regional

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia adoptó el esquema de coordinación interinstitucional impulsado por la Fiscalía de Querétaro.

Fiscales de la Zona Occidente en sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Guanajuato

Titulares de las fiscalías de la Zona Occidente durante la sesión en que se aprobó Sinergia Regional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Guanajuato, 14 Julio 2026.- .- Las fiscalías de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro aprobaron por unanimidad la creación de Sinergia Regional, un mecanismo de coordinación permanente entre las procuradurías de la Zona Occidente inspirado en la estrategia Sinergia por Querétaro.

El acuerdo se tomó durante la Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Occidente, realizada en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y encabezada por el fiscal guanajuatense Gerardo Vázquez Alatriste.

Participaron el fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández; el de Aguascalientes, Manuel Alonso García; el de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez; el de Jalisco, Salvador González de los Santos; la fiscala de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, y el vicefiscal encargado del despacho en Michoacán, Israel Vega Rodríguez, además del secretario técnico de la Conferencia, Efrén Rodríguez González.

De Jesús Hernández presentó la propuesta a partir de los resultados de Sinergia por Querétaro, esquema que —según el fiscal— ya se coordina con el Gabinete de Seguridad federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR y las Fuerzas Armadas.

Fiscal de Quer\u00e9taro V\u00edctor Antonio De Jes\u00fas Hern\u00e1ndez junto a funcionarias durante la conferencia Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal de Querétaro, presentó la propuesta Sinergia Regional. rotativo.com.mx

El fiscal atribuyó a ese modelo la ejecución de más de 3,100 cateos, la detención de más de 1,500 personas y el aseguramiento de 733 armas de fuego, más de 33,000 dosis de droga, 950 vehículos y 491 inmuebles, así como una disminución sostenida superior al 30% en homicidios dolosos, cifras presentadas por el propio fiscal durante la sesión.

De Jesús Hernández explicó que Sinergia por Querétaro dejó de depender de la voluntad de las autoridades al integrarse como instancia del Sistema Estatal de Seguridad, tras una reforma avalada por unanimidad por el Consejo Estatal de Seguridad y por la Legislatura estatal —cambio normativo que Rotativo documentó en enero de 2026 (Congreso aprueba integración de Sinergia al sistema de seguridad estatal).

Con la aprobación, las fiscalías de la Zona Occidente compartirán inteligencia criminal, coordinarán operativos y desarrollarán investigaciones conjuntas frente a fenómenos delictivos que trascienden los límites estatales, según el acuerdo alcanzado por la Conferencia.

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