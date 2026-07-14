Médicos tradicionales reciben constancias en el Congreso de Querétaro

El diputado Paul Ospital anunció la apertura de una mesa de trabajo para construir una agenda legislativa en favor de la medicina tradicional queretana.

Diputado Paul Ospital posa junto a médicos tradicionales de Querétaro tras la entrega de constancias en el Congreso del Estado.

Médicos tradicionales de Querétaro posan junto al diputado Paul Ospital Carrera tras recibir sus constancias en el Congreso del Estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- Un grupo de médicos tradicionales de Querétaro recibió constancias oficiales en las instalaciones del Congreso del Estado, durante un evento impulsado por el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, quien anunció la apertura de una mesa de trabajo para construir una agenda legislativa en favor del sector.

El evento, en el que participaron integrantes de pueblos indígenas de Querétaro, fue organizado por la Gubernatura Indígena, encabezada por José Barajas Olvera, y el Club de Leones de Querétaro, dirigido por Octavio Durán García. Ospital Carrera, quien preside la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, sostuvo que la medicina tradicional es parte del patrimonio cultural de las y los queretanos y que debe fortalecerse mediante acciones de capacitación, difusión y respaldo legislativo.

El diputado Paul Ospital Carrera entrega una constancia a un m\u00e9dico tradicional en el Congreso de Quer\u00e9taro. El diputado Paul Ospital Carrera entrega una constancia a uno de los médicos tradicionales reconocidos en el Congreso del Estado. rotativo.com.mx

El diputado agradeció que la Legislatura fuera elegida como sede de la ceremonia: "para nosotros era muy importante hacerlo aquí, por el símbolo que representa este recinto. Es la casa de la representación social y política de Querétaro y nos llena de orgullo que hayan elegido este espacio para la entrega de sus constancias".

Ospital anunció la apertura de una mesa de trabajo con integrantes del sector, con el propósito de construir una agenda legislativa que impulse la promoción cultural, preserve las tradiciones y genere mejores condiciones para quienes se dedican a la medicina tradicional en Querétaro.

En el evento estuvieron presentes también Juan Francisco Barrera Ríos, expresidente del Club de Leones de Querétaro, y José Carmen Maldonado García, presidente de Pueblos Originarios.

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