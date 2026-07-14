Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- Un grupo de médicos tradicionales de Querétaro recibió constancias oficiales en las instalaciones del Congreso del Estado, durante un evento impulsado por el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, quien anunció la apertura de una mesa de trabajo para construir una agenda legislativa en favor del sector.
El evento, en el que participaron integrantes de pueblos indígenas de Querétaro, fue organizado por la Gubernatura Indígena, encabezada por José Barajas Olvera, y el Club de Leones de Querétaro, dirigido por Octavio Durán García. Ospital Carrera, quien preside la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, sostuvo que la medicina tradicional es parte del patrimonio cultural de las y los queretanos y que debe fortalecerse mediante acciones de capacitación, difusión y respaldo legislativo.
El diputado Paul Ospital Carrera entrega una constancia a uno de los médicos tradicionales reconocidos en el Congreso del Estado. rotativo.com.mx
El diputado agradeció que la Legislatura fuera elegida como sede de la ceremonia: "para nosotros era muy importante hacerlo aquí, por el símbolo que representa este recinto. Es la casa de la representación social y política de Querétaro y nos llena de orgullo que hayan elegido este espacio para la entrega de sus constancias".
Ospital anunció la apertura de una mesa de trabajo con integrantes del sector, con el propósito de construir una agenda legislativa que impulse la promoción cultural, preserve las tradiciones y genere mejores condiciones para quienes se dedican a la medicina tradicional en Querétaro.
En el evento estuvieron presentes también Juan Francisco Barrera Ríos, expresidente del Club de Leones de Querétaro, y José Carmen Maldonado García, presidente de Pueblos Originarios.