Santiago de Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- Al menos tres municipios de Querétaro nunca han sido gobernados por una mujer electa como presidenta municipal, una brecha que la diputada local Blanca Benítez Estrada (Morena, Distrito XV) respaldó revertir al proponer, durante la sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Estado, ampliar la reserva de candidaturas para que los partidos políticos postulen mujeres en esos municipios.
En tribuna, la legisladora del grupo parlamentario de Morena sostuvo que, pese a los avances en materia de paridad, persisten municipios donde las mujeres no han tenido oportunidad de acceder a la presidencia municipal mediante el voto popular, por lo que consideró necesario seguir impulsando acciones que garanticen una participación política más equitativa.
Benítez Estrada llamó a la militancia de su partido a mantener congruencia con los principios del movimiento: "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo; pueblo significa también no traicionar a las mujeres del pueblo, no prometerles igualdad en el discurso y negársela en el registro de las candidaturas", expresó, de acuerdo con el comunicado difundido por su oficina.
La diputada afirmó que la igualdad sustantiva no debe limitarse al discurso, sino reflejarse en las postulaciones que realizan los partidos políticos —una de las exigencias que distintas colectivas dedicadas a la paridad política han planteado en foros recientes en el propio Congreso estatal—, y consideró que la historia ha demostrado que cada avance en los derechos de las mujeres fue cuestionado en su momento, pero terminó consolidándose como una conquista democrática.
Para Benítez Estrada, ampliar la reserva de candidaturas representa un paso para abrir mayores oportunidades de participación política a las mujeres en los municipios donde, hasta ahora, ninguna ha encabezado un gobierno municipal.