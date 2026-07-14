Diputada de Morena respalda ampliar candidaturas para mujeres en Querétaro

La diputada morenista Blanca Benítez Estrada consideró necesario ampliar la reserva de candidaturas en los municipios donde ninguna mujer ha ganado la alcaldía.

La diputada Blanca Benítez Estrada sonríe sentada en su curul durante una sesión del Congreso de Querétaro

La diputada local Blanca Benítez Estrada (Morena, Distrito XV), durante la sesión ordinaria de la LXI Legislatura de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Santiago de Querétaro, Qro., 14 de julio de 2026.- Al menos tres municipios de Querétaro nunca han sido gobernados por una mujer electa como presidenta municipal, una brecha que la diputada local Blanca Benítez Estrada (Morena, Distrito XV) respaldó revertir al proponer, durante la sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Estado, ampliar la reserva de candidaturas para que los partidos políticos postulen mujeres en esos municipios.

En tribuna, la legisladora del grupo parlamentario de Morena sostuvo que, pese a los avances en materia de paridad, persisten municipios donde las mujeres no han tenido oportunidad de acceder a la presidencia municipal mediante el voto popular, por lo que consideró necesario seguir impulsando acciones que garanticen una participación política más equitativa.

Benítez Estrada llamó a la militancia de su partido a mantener congruencia con los principios del movimiento: "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo; pueblo significa también no traicionar a las mujeres del pueblo, no prometerles igualdad en el discurso y negársela en el registro de las candidaturas", expresó, de acuerdo con el comunicado difundido por su oficina.

La diputada afirmó que la igualdad sustantiva no debe limitarse al discurso, sino reflejarse en las postulaciones que realizan los partidos políticos —una de las exigencias que distintas colectivas dedicadas a la paridad política han planteado en foros recientes en el propio Congreso estatal—, y consideró que la historia ha demostrado que cada avance en los derechos de las mujeres fue cuestionado en su momento, pero terminó consolidándose como una conquista democrática.

Para Benítez Estrada, ampliar la reserva de candidaturas representa un paso para abrir mayores oportunidades de participación política a las mujeres en los municipios donde, hasta ahora, ninguna ha encabezado un gobierno municipal.

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