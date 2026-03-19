Legislatura de Querétaro acoge tercer foro sobre paridad política y retos legislativos

Tres colectivas nacionales debaten retos legislativos y agendas pendientes en los partidos políticos.

Foro sobre paridad política y retos legislativos en la sede del Congreso del Estado de Querétaro, marzo de 2026.

El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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de 2026. — Tres colectivas de mujeres llevaron sus propuestas sobre paridad política y participación legislativa al Congreso del Estado, donde realizaron el tercer Foro "Retos y desafíos para Querétaro, de frente a las exigencias de participación social", con la sede del Poder Legislativo como escenario de análisis, debate y reflexión sobre las agendas pendientes que los partidos políticos tienen con la igualdad sustantiva.

El ejercicio fue organizado de forma conjunta por el Comité Ejecutivo Estatal de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, 50+1 Internacional y Coincidir Mujeres —colectivas que desde el primer foro celebrado el 6 de marzo pasado han construido una ruta de trabajo orientada a traducir la paridad numérica en resultados concretos para las mujeres en política.

La inauguración estuvo a cargo de la presidenta de la LXI Legislatura, diputada Gina Guzmán Álvarez, quien señaló su satisfacción de que el recinto parlamentario sea escenario de este tipo de ejercicios ciudadanos. La sesión fue moderada por la doctora Consuelo Rosillo y la maestra Josefina Meza.

Foro sobre paridad pol\u00edtica y retos legislativos en la sede del Congreso del Estado de Quer\u00e9taro, marzo de 2026. El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva.

Entre las participantes figuraron la directora general del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el estado, Sonia Angélica Colín Aboytes, y la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), maestra Grisel Muñiz Rodríguez.

Claudia Martínez Torres asistió en representación del diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes.

Tres foros, una misma exigencia: paridad que cambie realidades

Bajo el lema "Por la paridad llegamos y no nos vamos", las colectivas han estructurado una serie de encuentros que escalan en profundidad.

El primero, denominado "De la democracia paritaria a la democracia sustantiva", estableció el marco conceptual con planteamientos generales y una ronda de propuestas para que la presencia numérica de mujeres en los cargos públicos derive en cambios reales.

Foro sobre paridad pol\u00edtica y retos legislativos en la sede del Congreso del Estado de Quer\u00e9taro, marzo de 2026. El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva.

El segundo foro —"Democracia Paritaria: Debate sobre la Reforma Electoral"— incorporó las voces de Rosario Robles y las magistradas Gabriela Nieto y Cecilia Pérez, cuyas aportaciones en materia electoral marcaron el tono del debate.

¿Qué compromisos exigen estas colectivas a los partidos políticos en Querétaro?

En esta tercera sesión, las participantes focalizaron su análisis en los compromisos que consideran ineludibles para los institutos políticos y en las propuestas concretas que buscarán impulsar en la agenda legislativa local.

gobiernomujerlegislatura

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