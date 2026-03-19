de 2026. — Tres colectivas de mujeres llevaron sus propuestas sobre paridad política y participación legislativa al Congreso del Estado, donde realizaron el tercer Foro "Retos y desafíos para Querétaro, de frente a las exigencias de participación social", con la sede del Poder Legislativo como escenario de análisis, debate y reflexión sobre las agendas pendientes que los partidos políticos tienen con la igualdad sustantiva.
El ejercicio fue organizado de forma conjunta por el Comité Ejecutivo Estatal de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, 50+1 Internacional y Coincidir Mujeres —colectivas que desde el primer foro celebrado el 6 de marzo pasado han construido una ruta de trabajo orientada a traducir la paridad numérica en resultados concretos para las mujeres en política.
La inauguración estuvo a cargo de la presidenta de la LXI Legislatura, diputada Gina Guzmán Álvarez, quien señaló su satisfacción de que el recinto parlamentario sea escenario de este tipo de ejercicios ciudadanos. La sesión fue moderada por la doctora Consuelo Rosillo y la maestra Josefina Meza.
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva.
Entre las participantes figuraron la directora general del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el estado, Sonia Angélica Colín Aboytes, y la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), maestra Grisel Muñiz Rodríguez.
Claudia Martínez Torres asistió en representación del diputado federal Luis Humberto Fernández Fuentes.
Tres foros, una misma exigencia: paridad que cambie realidades
Bajo el lema "Por la paridad llegamos y no nos vamos", las colectivas han estructurado una serie de encuentros que escalan en profundidad.
El primero, denominado "De la democracia paritaria a la democracia sustantiva", estableció el marco conceptual con planteamientos generales y una ronda de propuestas para que la presencia numérica de mujeres en los cargos públicos derive en cambios reales.
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva.
El segundo foro —"Democracia Paritaria: Debate sobre la Reforma Electoral"— incorporó las voces de Rosario Robles y las magistradas Gabriela Nieto y Cecilia Pérez, cuyas aportaciones en materia electoral marcaron el tono del debate.
¿Qué compromisos exigen estas colectivas a los partidos políticos en Querétaro?
En esta tercera sesión, las participantes focalizaron su análisis en los compromisos que consideran ineludibles para los institutos políticos y en las propuestas concretas que buscarán impulsar en la agenda legislativa local.