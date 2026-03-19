La reforma federal en materia de igualdad sustantiva establece un plazo de 180 días para que las entidades federativas adecuen su marco normativo.

En Querétaro, el Congreso local ya aprobó reformas a leyes secundarias en sesión de Pleno del 18 de marzo de 2025, incluyendo modificaciones a la Ley de Igualdad Sustantiva, la Ley Orgánica de la Fiscalía y otras normas.

La modificación a la Constitución estatal, sin embargo, requiere la participación del Constituyente Permanente, integrado por los 18 ayuntamientos.

La diputada Claudia Díaz Gayou, coautora de la iniciativa, precisó que el paquete contempla cuatro ejes: el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública, la obligación del Estado de prevenir y erradicar la violencia de género, mecanismos para eliminar la brecha salarial en los sectores público y privado, y la garantía de paridad en la integración de los poderes del Estado y la administración pública.

"Que la participación de las mujeres en los espacios de decisión no sea una excepción, sino una obligación democrática", señaló Díaz Gayou ante los integrantes de la comisión y los representantes municipales.

Constituyente Permanente sesiona en Tolimán para analizar igualdad sustantiva

El diputado Enrique Correa Sada, integrante de la comisión, respaldó la iniciativa y reconoció que persisten condiciones de desigualdad estructural.

"Tenemos que combatir usos y costumbres que dan roles específicos a las mujeres", indicó el legislador, quien calificó de indispensable la participación femenina en la vida pública.

El presidente de la comisión, Homero Barrera McDonald, explicó que la sesión en Tolimán responde a la necesidad de integrar a los representantes municipales en el proceso legislativo constitucional.

Al municipio acudieron regidoras y regidores de Tolimán, Pedro Escobedo, Peñamiller, Tequisquiapan, Amealco, Cadereyta de Montes, San Juan del Río y Colón.

Barrera McDonald destacó que Tolimán concentra la mayor población indígena de Querétaro y que, según datos del INEGI, el 53% de sus 27,916 habitantes son mujeres. Además, subrayó que en el rubro de población económicamente activa las mujeres superan a los hombres en ese municipio.

¿Qué contempla la reforma de igualdad sustantiva en Querétaro?

La iniciativa modifica disposiciones de la Constitución Política del Estado para establecer que el gobierno estatal garantice igualdad en el acceso y ejercicio de derechos, incorpore mecanismos contra la brecha salarial y asegure paridad en órganos autónomos y cargos públicos.

También incluye la obligación de garantizar a mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia.

Hasta el momento, la Comisión de Puntos Constitucionales no ha establecido fecha para la votación del dictamen correspondiente.