Litigio fiscal en el TJA Querétaro repunta 149% en el último año

El Tribunal de Justicia Administrativa reporta aumento en recursos de revisión y demandas de nulidad.

Litigio fiscal en el Tribunal de Justicia Administrativa de Querétaro crece 149% durante el último año según informe anual

El magistrado Juan Pablo Rangel Contreras presentó el balance de litigio fiscal ante la LXI Legislatura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de abril de 2026. — El litigio en materia fiscal ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro (TJA) repuntó 149% durante el último año en los juzgados administrativos, según el informe anual entregado este jueves por el magistrado presidente Juan Pablo Rangel Contreras ante la LXI Legislatura.

El dato se suma a un incremento del 14% en el ingreso global de demandas de nulidad y del 29% en los recursos de revisión de la Sala Superior.

El crecimiento en materia fiscal corresponde al tipo de juicio donde los contribuyentes impugnan actos de autoridades recaudatorias locales relacionados con impuestos, contribuciones y responsabilidades patrimoniales.

El repunte se verificó en un contexto donde los juzgados administrativos procesaron 19 mil 172 acuerdos y mil 871 sentencias durante el periodo, cifras que Rangel Contreras presentó como evidencia del volumen creciente de asuntos.

El magistrado calificó los juzgados administrativos como la primera línea de defensa de la legalidad y como el punto de contacto más inmediato entre la ciudadanía y la justicia administrativa.

La entrega del informe se realizó ante la Mesa Directiva que preside el diputado Sinuhé Piedragil Ortiz.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro no desagregó en el informe los sectores económicos involucrados en el alza del litigio fiscal ni precisó si el incremento responde a cambios normativos, ajustes en la política recaudatoria estatal o al aumento en la detección de adeudos por parte de las dependencias.

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