Querétaro, 23 de abril de 2026. — El litigio en materia fiscal ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro (TJA) repuntó 149% durante el último año en los juzgados administrativos, según el informe anual entregado este jueves por el magistrado presidente Juan Pablo Rangel Contreras ante la LXI Legislatura.
El dato se suma a un incremento del 14% en el ingreso global de demandas de nulidad y del 29% en los recursos de revisión de la Sala Superior.
El crecimiento en materia fiscal corresponde al tipo de juicio donde los contribuyentes impugnan actos de autoridades recaudatorias locales relacionados con impuestos, contribuciones y responsabilidades patrimoniales.
El repunte se verificó en un contexto donde los juzgados administrativos procesaron 19 mil 172 acuerdos y mil 871 sentencias durante el periodo, cifras que Rangel Contreras presentó como evidencia del volumen creciente de asuntos.
El magistrado calificó los juzgados administrativos como la primera línea de defensa de la legalidad y como el punto de contacto más inmediato entre la ciudadanía y la justicia administrativa.
La entrega del informe se realizó ante la Mesa Directiva que preside el diputado Sinuhé Piedragil Ortiz.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro no desagregó en el informe los sectores económicos involucrados en el alza del litigio fiscal ni precisó si el incremento responde a cambios normativos, ajustes en la política recaudatoria estatal o al aumento en la detección de adeudos por parte de las dependencias.