Querétaro, 21 de abril de 2026. — Chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros se pronostican para el sur de Querétaro durante este martes, con probable caída de granizo asociada a convección local y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, de acuerdo con el aviso meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La dependencia advirtió que las precipitaciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas de la entidad.
Para la capital del estado, el SMN estima una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 29 grados.
La probabilidad de precipitación es del 60 por ciento, con cielo nublado durante el transcurso del día. Reportes del Servicio Meteorológico Nacional ubican las lluvias más intensas en el sur del estado.
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones adversas son resultado de la interacción entre un canal de baja presión ubicado al interior del país, inestabilidad atmosférica en niveles medios y altos, e ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico.
Esta combinación afectará principalmente a Michoacán, Guanajuato y Estado de México con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, mientras que Querétaro quedó dentro de la franja de chubascos con lluvias puntuales fuertes.
Zona metropolitana concentró los mayores acumulados previos
Las estaciones meteorológicas del estado registraron lluvias significativas durante las 24 horas previas al corte informativo, con los acumulados más altos concentrados en la zona metropolitana de la capital.
El Batán encabezó los registros con 18 milímetros, seguido de El Pueblito con 15.5 milímetros y Dirección Querétaro con 12.8 milímetros. En rangos medios se ubicaron Observatorio Querétaro, Juriquilla y Carrillo, con acumulados entre 10 y 12 milímetros.
En contraste, la Sierra Gorda y el semidesierto reportaron lluvia mínima: San Ildefonso apenas registró 1.1 milímetros y en Peñamiller la precipitación resultó inapreciable.
En cuanto a temperaturas registradas, Peñamiller y Juriquilla alcanzaron los máximos de 33 grados, mientras que San Ildefonso marcó la mínima más baja del estado con 12 grados.
¿Qué municipios tendrán mayor riesgo por las lluvias en Querétaro?
La zona sur del estado concentra el pronóstico de lluvias más intensas, lo que incluye municipios como Amealco, Huimilpan, San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Corregidora.
Las rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora también se esperan en esta franja, por lo que Conagua recomendó a la población tomar precauciones ante la posible caída de ramas, afectaciones a espectaculares y anuncios, además del riesgo de encharcamientos en vialidades.
La dependencia federal continúa monitoreando las condiciones atmosféricas sobre el territorio nacional, incluyendo los efectos del frente número 45 que dejará de afectar al país al finalizar este día.
Se espera que las temperaturas comiencen a ascender de manera gradual en el norte, centro y oriente de la República Mexicana conforme la masa de aire polar modifique sus características térmicas.