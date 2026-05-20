700 mil pesos por 100 rejillas para registros abiertos en Querétaro

Movilidad coloca dispositivo propio sobre coladeras sin tapa mientras CFE, CEA y municipio cumplen plazo de 15 días.

Rejilla temporal amarilla de acero colocada sobre registro abierto en vialidad de Querétaro capital por Secretaría de Movilidad

Las rejillas temporales son reutilizables y cuentan con rampa para facilitar el paso de ciclistas y motociclistas en Querétaro capital.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de mayo de 2026.— Cien rejillas temporales por 700 mil pesos. Esa es la dimensión del esquema con el que la Secretaría de Movilidad de Querétaro capital salió este miércoles a cubrir registros abiertos en vialidades municipales, un riesgo recurrente para ciclistas y motociclistas mientras CFE, CEA, cableras y la propia dependencia municipal colocan las tapas y rejillas definitivas que les corresponden.

El secretario Pedro Ángeles Luján confirmó que solo tres están colocadas hasta el momento.

El dispositivo es un diseño propio de la dependencia, fabricado en acero, reutilizable y con rampa para facilitar el paso de bicicletas, motocicletas y otros vehículos de ruedas pequeñas.

Llega luego del cuestionamiento que colectivos ciclistas y motociclistas elevaron al municipio durante la protesta del fin de semana en Prolongación Tecnológico, donde la muerte de un motociclista detonó el reclamo por la red semafórica y, en general, por las condiciones de las vialidades capitalinas.

Ángeles Luján explicó que el dispositivo concluyó cinco meses de pruebas previas con distintos prototipos antes de definir el modelo actual.

Durante esa fase se ajustaron soldaduras y se reforzó la estructura tras detectar que las rejillas instaladas cerca de paraderos del transporte público recibían mayor desgaste por el peso de unidades pesadas.

La pintura final es amarilla para advertir la presencia del dispositivo a conductores y peatones.

Dónde están las tres rejillas instaladas en Querétaro capital

Las primeras tres rejillas temporales operan en Luis M. Vega, cerca del Panteón de la Cruz; en la calle Gutiérrez Nájera, en el primer cuadro; y en una lateral cercana al cruce con 5 de Febrero.

El secretario detalló que cada reporte ciudadano detona una valoración técnica previa, porque no todos los registros admiten el dispositivo: algunos presentan daño estructural que rebasa la falta de tapa y obliga a una intervención mayor por parte del organismo responsable.

La canalización ciudadana es la línea 070 del municipio, aunque la dependencia también ha recibido alertas vía 911.

Una cuadrilla específica de la secretaría revisa los reportes, decide si procede la colocación, instala el dispositivo y notifica por oficio a la dependencia responsable de la tapa definitiva. El plazo otorgado es de 15 días.

¿Quién debe colocar la rejilla definitiva en cada registro?

CFE concentra la mayor parte de los registros sin tapa detectados, según el funcionario, seguida por la Comisión Estatal de Aguas, el propio municipio y empresas de cableado.

La dependencia mantiene comunicación con cada una para que cumplan con el plazo establecido. Una vez retirada la rejilla temporal, el dispositivo pasa a revisión, recibe nuevo recubrimiento y queda disponible para otro punto.

El proyecto se enmarca en el conjunto de medidas que la administración encabezada por Felifer Macías Olvera ha desplegado en materia de cultura vial y reordenamiento del primer cuadro, aunque la cobertura del dispositivo abarca cualquier vialidad municipal con registro abierto reportado.

El presupuesto de 700 mil pesos corresponde a la adquisición de las 100 unidades, no a su instalación individual.

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