Sheinbaum exhibe a EU: cero entregas de 269 extradiciones

Cabeza de Vaca, Álvarez Puga y dos casos del expediente Ayotzinapa entre los 233 pendientes.

Claudia Sheinbaum durante conferencia matutina en Palacio Nacional sobre 269 solicitudes de extradición a EU

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, expuso el desbalance bilateral en materia de extradiciones.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 20, 2026
Mariana Torres García

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México, 20 de mayo de 2026. —Doscientos sesenta y nueve requerimientos. Cero entregas. Esa es la cifra que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo colocó este martes en el centro del debate bilateral: del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, el gobierno mexicano formuló 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos y ninguna ha sido concretada, según expuso desde Palacio Nacional.

La presentación llegó como contrapeso al expediente del Distrito Sur de Nueva York que alcanzó al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

"México pide reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes?", confrontó la mandataria durante su conferencia matutina.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, desglosó los números: 36 peticiones fueron negadas, 233 permanecen pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales y 50 a detenciones provisionales con fines de extradición. En 47 de esas 50 detenciones provisionales, Washington pidió a México presentar información adicional.

La lista que encabezó el contraste expuesto en la mañanera incluye al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a Víctor Manuel "N", también identificado como Álvarez Puga, vinculado a empresas factureras y a un desfalco de la Secretaría de Gobernación, cuya solicitud fue enviada el 4 de diciembre pasado y rechazada por no considerarse delito violento.

La cancillería también reportó como pendientes los casos de Rafael "N" y Elías "N" por fraude al Infonavit, además de José Ulises "N" y Pablo "N", alias "El Transformer", ambos vinculados al expediente Ayotzinapa.

La cifra coloca contrapeso al expediente contra Rocha Moya

El movimiento ocurre veintiún días después de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York difundiera el expediente que alcanzó a Rocha Moya y a nueve funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con Los Chapitos.

En la conferencia del 30 de abril Sheinbaum calificó como insuficiente el sustento probatorio enviado por el fiscal Jay Clayton y mostró el anexo del Departamento de Justicia como "una hoja de papel".

Velasco Álvarez recordó que el proceso de extradición requiere claridad en la expresión del delito, una orden de aprehensión y revisión judicial por juez de distrito.

"Es una práctica común entre los dos países pedir información complementaria", afirmó el canciller al colocar el caso Rocha Moya dentro del estándar bilateral. Dos exsecretarios del gabinete sinaloense, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ya están en custodia federal estadounidense desde hace una semana.

La presión bilateral se da en un contexto de endurecimiento sancionatorio. La administración de Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a varios cárteles desde el inicio de su segundo mandato y utilizó el tráfico de fentanilo como argumento para imponer aranceles a productos mexicanos.

La Fiscalía General de la República mantiene investigación interna paralela sobre el caso Rocha Moya, mientras la Embajada de Estados Unidos en México no ha aportado elementos adicionales al expediente original publicado el 29 de abril.

Hasta el momento, la representación diplomática estadounidense no ha emitido postura sobre los datos expuestos por la cancillería mexicana.

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