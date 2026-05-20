Cae "El Pony" por masacre de 10 en Tehuitzingo

Puebla, 20 de mayo de 2026. —Diez muertos. Una bebé de un mes asfixiada bajo el cuerpo de su madre. Tres mujeres y seis hombres ejecutados con armas calibre .22 y 9 milímetros en un rancho de la Mixteca poblana.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó este martes la captura de Juan Manuel "N", alias "El Pony", de 20 años, señalado como presunto autor material de la masacre del 16 de mayo en la junta auxiliar Texcalapa del municipio de Tehuitzingo. El detenido es sobrino del ganadero Cecilio Torres Gervacio, una de las víctimas.

El operativo terminó con la captura del joven cuando circulaba en motocicleta por Tehuitzingo la noche del lunes 18 de mayo, según informó la fiscal estatal Idamis Pastor Betancourt.

Al momento de la intervención de la Agencia Estatal de Investigación, "El Pony" portaba una dosis de cristal, por lo que primero fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud mientras se formalizan las órdenes de aprehensión vinculadas al multihomicidio.

La línea de investigación apunta a un conflicto familiar agravado por el presunto robo de 800 mil pesos destinados a la compra de ganado.

Las víctimas fueron localizadas dentro y fuera del rancho La Marihuana. Al menos tres de ellas estaban maniatadas, de acuerdo con los peritajes iniciales que difundió la propia fiscalía.

Pastor Betancourt detalló que nueve personas murieron por impactos de bala y una bebé de aproximadamente un mes de nacida perdió la vida por asfixia tras quedar bajo el cuerpo de una mujer familiar. La autoridad presume la participación de al menos tres tiradores más, que continúan prófugos.

El expediente apunta a "Los Chetos" y a venganza dentro de la familia Torres

Reportes ministeriales citados por medios de Puebla ubican a Juan Manuel "N" como integrante de la banda "Los Chetos", grupo originario de Morelos señalado por robo de ganado en la región.

La Fiscalía estatal investiga además la posible participación de José Alfredo "N", otro familiar del ganadero, identificado en redes sociales en un video difundido horas antes del ataque donde acusa a sus padres de provocarle adicciones. Pastor Betancourt evitó confirmar la autenticidad del material y la participación de organizaciones criminales en el ataque no ha sido oficializada en conferencia.

La masacre de Tehuitzingo contrasta con el balance que el Gabinete de Seguridad federal presentó en enero de 2026, cuando atribuyó a Puebla una reducción del 41 por ciento en homicidios dolosos respecto al periodo previo, según el reporte de Estrategia Nacional en Puebla que detalló el secretario Omar García Harfuch.

Las investigaciones del caso continúan "de manera amplia, exhaustiva y coordinada" con la participación de Sedena, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, según el comunicado oficial.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha hecho públicos los nombres completos de las víctimas ni el parte oficial sobre los tres presuntos cómplices que mantiene en búsqueda activa.