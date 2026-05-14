Querétaro capital, 14 de mayo de 2026. —Un juez de control vinculó a proceso a Rafael "N" por el delito de robo de vehículo y le dictó prisión preventiva justificada, luego de que fuera detenido minutos después de huir con una camioneta sustraída en la colonia Lomas de Casa Blanca, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
La víctima alcanzó a ver cómo el imputado abordó la unidad, la encendió y se desplazó por calles de la colonia. El reporte inmediato derivó en la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), que lograron interceptar al conductor poco después del aviso.
La rapidez del operativo recuerda otros casos recientes en los que la policía municipal cae con autos con reporte de robo vigente durante recorridos preventivos en el municipio.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y admitió los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, elementos que resultaron determinantes para resolver la vinculación a proceso. La defensa debatió las distintas etapas procesales, pero el juez ratificó la imputación.
El caso se suma a la línea de vinculaciones a proceso por robo de vehículo que la Fiscalía estatal ha consolidado en los últimos meses con datos de prueba reforzados por peritajes.
Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual Rafael "N" permanecerá recluido.
La estrategia coordinada entre Fiscalía y policías municipales ha permitido recuperar autos robados y detener a presuntos responsables en flagrancia en distintos puntos de la capital queretana.