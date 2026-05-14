Cae con camioneta robada en Lomas de Casa Blanca

Juez impuso prisión preventiva justificada a Rafael "N" y otorgó dos meses para investigación complementaria.

Agentes de la SSPM de Querétaro aseguran camioneta robada en la colonia Lomas de Casa Blanca tras detención de Rafael "N"

Rafael "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público tras ser detenido minutos después del robo en Lomas de Casa Blanca.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro capital, 14 de mayo de 2026. —Un juez de control vinculó a proceso a Rafael "N" por el delito de robo de vehículo y le dictó prisión preventiva justificada, luego de que fuera detenido minutos después de huir con una camioneta sustraída en la colonia Lomas de Casa Blanca, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

La víctima alcanzó a ver cómo el imputado abordó la unidad, la encendió y se desplazó por calles de la colonia. El reporte inmediato derivó en la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), que lograron interceptar al conductor poco después del aviso.

La rapidez del operativo recuerda otros casos recientes en los que la policía municipal cae con autos con reporte de robo vigente durante recorridos preventivos en el municipio.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y admitió los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, elementos que resultaron determinantes para resolver la vinculación a proceso. La defensa debatió las distintas etapas procesales, pero el juez ratificó la imputación.

El caso se suma a la línea de vinculaciones a proceso por robo de vehículo que la Fiscalía estatal ha consolidado en los últimos meses con datos de prueba reforzados por peritajes.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual Rafael "N" permanecerá recluido.

La estrategia coordinada entre Fiscalía y policías municipales ha permitido recuperar autos robados y detener a presuntos responsables en flagrancia en distintos puntos de la capital queretana.

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