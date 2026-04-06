Vinculan a proceso a conductor con auto robado en Querétaro

Fiscalía acredita que el Honda tenía serie alterada y reporte de robo vigente en Guanajuato.

Vehículo Honda asegurado por Fiscalía de Querétaro con número de serie alterado y reporte de robo

El vehículo portaba placas de Aguascalientes que no correspondían a la unidad y tenía reporte de robo en Guanajuato.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de abril de 2026. — Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada a un hombre detenido mientras conducía un vehículo Honda con número de serie alterado y reporte de robo vigente en Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El imputado enfrenta cargos por robo equiparado de vehículo y delitos contra la seguridad pública, luego de que peritajes especializados permitieran recuperar la identificación original de la unidad y confirmar su procedencia ilícita.

De acuerdo con la carpeta de investigación, al momento de la detención el conductor circulaba con placas del estado de Aguascalientes que no correspondían al vehículo asegurado, lo que motivó la intervención de elementos policiales y el traslado de la unidad para su revisión técnica.

El caso se suma a los operativos que la Fiscalía ha desplegado contra el robo de autos en la entidad, un delito que mantiene presencia constante en los reportes oficiales del estado.

La Policía de Investigación del Delito y peritos en identificación vehicular practicaron los análisis correspondientes al Honda y determinaron que el número de serie presentaba signos evidentes de manipulación.

Mediante herramientas especializadas, los peritos lograron recuperar la numeración original, dato con el que se consultaron las bases nacionales y se detectó un reporte de robo vigente registrado en Guanajuato.

La investigación también estableció que el detenido cuenta con antecedentes por delitos relacionados con la sustracción de unidades, entre ellos robo de vehículo y robo equiparado, elementos que el agente del Ministerio Público presentó ante el juez de control durante la audiencia inicial.

Esta información resultó determinante para la imposición de la medida cautelar más restrictiva.

Prisión preventiva justificada por robo de vehículo en Querétaro

En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención, admitió los datos de prueba aportados por la representación social y dictó el auto de vinculación a proceso por los dos delitos imputados.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el desahogo de la investigación complementaria.

¿Qué es el robo equiparado de vehículo?

El robo equiparado es la figura penal que sanciona a quien posee, usa o comercializa un vehículo sabiendo que tiene reporte de robo o presenta alteraciones en sus elementos de identificación, sin necesidad de haber participado en la sustracción original.

La dependencia estatal ha reforzado los peritajes en identificación vehicular como parte de su estrategia contra este delito, con resultados que incluyen aseguramientos masivos de unidades con placas apócrifas y series sobrepuestas.

Durante los próximos dos meses, el Ministerio Público deberá consolidar los elementos de prueba para formular acusación formal, mientras el imputado permanecerá recluido en un centro penitenciario del estado.

seguridad criminalidad sucesos

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