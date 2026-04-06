Querétaro, 6 de abril de 2026. — Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada a un hombre detenido mientras conducía un vehículo Honda con número de serie alterado y reporte de robo vigente en Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
El imputado enfrenta cargos por robo equiparado de vehículo y delitos contra la seguridad pública, luego de que peritajes especializados permitieran recuperar la identificación original de la unidad y confirmar su procedencia ilícita.
De acuerdo con la carpeta de investigación, al momento de la detención el conductor circulaba con placas del estado de Aguascalientes que no correspondían al vehículo asegurado, lo que motivó la intervención de elementos policiales y el traslado de la unidad para su revisión técnica.
El caso se suma a los operativos que la Fiscalía ha desplegado contra el robo de autos en la entidad, un delito que mantiene presencia constante en los reportes oficiales del estado.
La Policía de Investigación del Delito y peritos en identificación vehicular practicaron los análisis correspondientes al Honda y determinaron que el número de serie presentaba signos evidentes de manipulación.
Mediante herramientas especializadas, los peritos lograron recuperar la numeración original, dato con el que se consultaron las bases nacionales y se detectó un reporte de robo vigente registrado en Guanajuato.
La investigación también estableció que el detenido cuenta con antecedentes por delitos relacionados con la sustracción de unidades, entre ellos robo de vehículo y robo equiparado, elementos que el agente del Ministerio Público presentó ante el juez de control durante la audiencia inicial.
Esta información resultó determinante para la imposición de la medida cautelar más restrictiva.
Prisión preventiva justificada por robo de vehículo en Querétaro
En la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención, admitió los datos de prueba aportados por la representación social y dictó el auto de vinculación a proceso por los dos delitos imputados.
Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el desahogo de la investigación complementaria.
¿Qué es el robo equiparado de vehículo?
El robo equiparado es la figura penal que sanciona a quien posee, usa o comercializa un vehículo sabiendo que tiene reporte de robo o presenta alteraciones en sus elementos de identificación, sin necesidad de haber participado en la sustracción original.
La dependencia estatal ha reforzado los peritajes en identificación vehicular como parte de su estrategia contra este delito, con resultados que incluyen aseguramientos masivos de unidades con placas apócrifas y series sobrepuestas.
Durante los próximos dos meses, el Ministerio Público deberá consolidar los elementos de prueba para formular acusación formal, mientras el imputado permanecerá recluido en un centro penitenciario del estado.