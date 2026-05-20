FGR interroga a militares por operativo del caso CIA en Chihuahua

Cuarenta empleados de la Fiscalía estatal y soldados de Sedena han comparecido ante la FGR por el operativo en El Pinal.

Ulises Lara López, vocero FGR, durante mensaje sobre interrogatorio a militares por caso CIA en Chihuahua

El narcolaboratorio asegurado en la sierra de Morelos contenía 55 mil litros de precursores químicos y cerca de dos mil litros de metanfetamina, de acuerdo con la FGR.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 20, 2026
Mariana Torres García

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México, 20 de mayo de 2026. — Cuarenta empleados de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya rindieron declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el operativo del 17 y 18 de abril en la sierra del municipio de Morelos, Chihuahua, donde se desmanteló un narcolaboratorio del Cártel de Sinaloa y tras el cual murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un accidente vial, según informó el fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López.

Las diligencias se tramitan por dos delitos federales: ejercicio ilícito de atribuciones y violaciones a la seguridad nacional, según la FGR.

Lara López confirmó que los militares que dieron seguridad perimetral al sitio ya comparecieron ante el Ministerio Público Federal.

"Además de personal de la Fiscalía General del Estado, fueron entrevistados elementos de la Defensa que aparentemente habrían participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo", declaró el vocero.

De acuerdo con la FGR, las diligencias buscan verificar si existió investigación ministerial previa al hallazgo del laboratorio clandestino. El Senado debatió a finales de abril la actuación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván en el caso.

En el narcolaboratorio asegurado en la zona conocida como El Pinal se localizaron, según la propia FGR, más de 55 mil litros de precursores químicos, poco más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina, además de reactores, centrifugadoras y cilindros de gas LP para la elaboración de drogas sintéticas.

La autoridad federal sostiene que cuatro agentes de la CIA participaron en el dispositivo; dos de ellos murieron el 19 de abril cuando el vehículo en el que regresaban del sitio cayó a un barranco en un camino de terracería rumbo a Ciudad Juárez, junto al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y su escolta, de acuerdo con el reporte oficial.

Cuarenta de 47 empleados de la AEI ya declararon ante la FGR

La autoridad federal ha entrevistado a 40 de los 47 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) involucrados en el dispositivo, con el propósito de verificar si se respetó la normatividad aplicable durante el operativo, indicó Lara López.

El vocero no precisó si el exfiscal César Jáuregui Moreno, quien renunció antes de la comparecencia citada por el Senado, ya rindió su propia declaración.

La FGR abrió además una línea de indagatoria para identificar a los propietarios del inmueble donde operaba el laboratorio y a las empresas proveedoras de los precursores químicos y el equipo industrial asegurado.

La Fiscalía federal indaga si la presencia de los agentes extranjeros cumplió con las autorizaciones previstas en la Ley de Seguridad Nacional, en medio del debate político sobre posibles responsabilidades por permitir operaciones de agencias foráneas sin notificación al gobierno federal, conforme al marco que cita el Código Penal Federal.

La detención de operadores del Cártel de Sinaloa en estados del norte se ha intensificado en el último mes, con casos como la captura del sucesor de Tío Miguel en Mazatlán a finales de abril.

Lara López sostuvo que la FGR mantendrá una investigación "objetiva y seria" para deslindar responsabilidades.

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