México, 20 de abril de 2026. —Dos presuntos operadores de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fueron detenidos este domingo en Mazatlán durante cateos que permitieron asegurar un fusil Barrett, cuatro granadas, una camioneta blindada y dosis de droga.

El aseguramiento representa una afectación económica estimada en 2 millones 502 mil 62 pesos a la estructura financiera del grupo delictivo, según el Gabinete de Seguridad federal. En paralelo, en Ciudad Juárez, autoridades rescataron a 15 migrantes que permanecían privados de la libertad en una casa de seguridad y detuvieron a cinco presuntos responsables.

La captura en Sinaloa estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Los detenidos fueron identificados como Efraín "N" y Jesús Miguel "N", ubicados en el tercer y cuarto nivel de la estructura delictiva, respectivamente.

De acuerdo con las investigaciones, Efraín "N" fungía como sucesor de Saúl Iribe Escobosa, alias Tío Miguel, jefe de la célula de narcomenudeo capturado el pasado 30 de marzo en la misma plaza.

Los inmuebles intervenidos se localizan en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines. Las órdenes de cateo fueron libradas por un Juez de Control con base en datos de prueba recabados durante los trabajos de inteligencia posteriores a la detención de Iribe Escobosa.

Además del fusil Barrett —arma de largo alcance asociada a francotiradores—, los agentes aseguraron cargadores, equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares. Con esta captura suman siete presuntos integrantes de Los Chapitos detenidos en la última semana en Sinaloa, luego del operativo del 16 de abril en el que cayeron cinco sujetos en los límites de Escuinapa y El Rosario.

La detención ocurre en el contexto de la disputa por el control del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y la facción de Los Mayos, enfrentamiento que se intensificó tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024.

La violencia generada por esa pugna ha sido documentada por Rotativo en casos como el rescate de un secuestrado ligado a Los Chapitos en Culiacán a manos de operadores de Los Mayos, así como la captura de El Compa Güero, operador señalado por el atentado contra legisladores de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

En Chihuahua, el operativo para liberar a los 15 migrantes se ejecutó la tarde del sábado en la colonia Chihuahua, Ciudad Juárez, tras una llamada al 911 que alertó sobre personas armadas que ingresaban por la fuerza a una vivienda en la calle Rubén Posada Pompa.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegó al Grupo Especial de Detectives y a la Fuerza Especial SWAT, en coordinación con el Ejército Mexicano. Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel S. H., Adrián Alejandro V. M., José Luis R. G., José Ángel O. R. y María Cristina M. H., y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Aseguran fusil, escopeta y casi 300 cartuchos en Ciudad Juárez

Entre lo decomisado en el domicilio de Ciudad Juárez se encuentra un arma de fuego tipo fusil, una escopeta, diez cargadores y más de 290 cartuchos útiles. Los agentes también aseguraron una camioneta Grand Cherokee negra con placas de Michoacán, presuntamente relacionada con el plagio.

De los 15 migrantes rescatados, trece son originarios de distintos estados del país y dos manifestaron ser de Ecuador. El grupo fue canalizado al Instituto Nacional de Migración para la valoración de su situación. Las autoridades estatales no han atribuido públicamente el caso a un grupo criminal específico; la FGR continúa con las investigaciones.