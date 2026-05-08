México, 8 de mayo de 2026. — Cinco armas largas, 41 cargadores y una granada. Ese fue parte del arsenal incautado este viernes a civiles armados que emboscaron a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa.

La agresión ocurrió mientras la dependencia investigaba a una célula delictiva que días antes había privado de la libertad a varias víctimas, quienes ya habían sido liberadas antes del enfrentamiento.

Operativo federal en Culiacán, Sinaloa; SSPC repele emboscada durante investigación de célula de secuestros, 8 de mayo de 2026. rotativo.com.mx

De manera preliminar, Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, reportó dos agresores fallecidos y un detenido. La situación fue controlada.

El operativo ocurre tres días después de que el propio García Harfuch encabezara en Culiacán una sesión del Gabinete de Seguridad para reforzar la presencia federal en el estado.

Operativo federal en Culiacán, Sinaloa; SSPC repele emboscada durante investigación de célula de secuestros, 8 de mayo de 2026. rotativo.com.mx

Sinaloa atraviesa una doble emergencia: violencia sostenida del crimen organizado —con cerca de 15 mil elementos de las fuerzas armadas desplegados desde septiembre de 2024— y la crisis en Sinaloa desatada por las imputaciones del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Al arsenal también se sumaron chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda "MF". García Harfuch precisó que los datos son preliminares y que el despliegue de la SSPC sigue activo en la zona para detener al resto de los responsables.