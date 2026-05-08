SSPC abate a dos en Culiacán al rastrear célula de secuestros

Personal federal repele ataque en Culiacán e incauta armas, cargadores y granada a célula de secuestros.

Operativo federal en Culiacán, Sinaloa; SSPC repele emboscada durante investigación de célula de secuestros, 8 de mayo de 2026

Operativo federal en Culiacán, Sinaloa; SSPC repele emboscada durante investigación de célula de secuestros, 8 de mayo de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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México, 8 de mayo de 2026. — Cinco armas largas, 41 cargadores y una granada. Ese fue parte del arsenal incautado este viernes a civiles armados que emboscaron a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las inmediaciones de Culiacán, Sinaloa.

La agresión ocurrió mientras la dependencia investigaba a una célula delictiva que días antes había privado de la libertad a varias víctimas, quienes ya habían sido liberadas antes del enfrentamiento.

Operativo federal en Culiac\u00e1n, Sinaloa; SSPC repele emboscada durante investigaci\u00f3n de c\u00e9lula de secuestros, 8 de mayo de 2026 Operativo federal en Culiacán, Sinaloa; SSPC repele emboscada durante investigación de célula de secuestros, 8 de mayo de 2026. rotativo.com.mx

De manera preliminar, Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, reportó dos agresores fallecidos y un detenido. La situación fue controlada.

El operativo ocurre tres días después de que el propio García Harfuch encabezara en Culiacán una sesión del Gabinete de Seguridad para reforzar la presencia federal en el estado.

Operativo federal en Culiac\u00e1n, Sinaloa; SSPC repele emboscada durante investigaci\u00f3n de c\u00e9lula de secuestros, 8 de mayo de 2026 Operativo federal en Culiacán, Sinaloa; SSPC repele emboscada durante investigación de célula de secuestros, 8 de mayo de 2026. rotativo.com.mx

Sinaloa atraviesa una doble emergencia: violencia sostenida del crimen organizado —con cerca de 15 mil elementos de las fuerzas armadas desplegados desde septiembre de 2024— y la crisis en Sinaloa desatada por las imputaciones del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Al arsenal también se sumaron chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda "MF". García Harfuch precisó que los datos son preliminares y que el despliegue de la SSPC sigue activo en la zona para detener al resto de los responsables.

seguridad criminalidad sucesos sinaloa

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