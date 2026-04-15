Turquía, 15 Abril 2026.- Nueve personas murieron y 13 resultaron heridas, seis de gravedad, en un tiroteo dentro de la Escuela Secundaria Ayser Çalik, en la provincia turca de Kahramanmaras, después de que un alumno de 14 años llegara al plantel con varias armas de fuego ocultas en su mochila y disparara de forma indiscriminada en dos aulas de quinto grado.

El agresor también perdió la vida durante el ataque, sin que las autoridades hayan precisado si se trató de un suicidio o de un disparo accidental.

El gobernador provincial, Mükerrem Ünlüer, confirmó que entre los fallecidos hay un profesor y ocho estudiantes, en su mayoría niños de entre 10 y 11 años.

Cuatro de los heridos permanecen en estado crítico y la cifra de víctimas mortales podría aumentar conforme avance la atención hospitalaria, según información recogida por la cadena estatal turca TRT.

El adolescente cursaba el octavo grado y era hijo de un exagente de Policía. De acuerdo con la versión oficial, utilizó cinco armas pertenecientes a su padre, lo que apunta a la vía por la que pudo haberlas obtenido.

Testigos citados por el diario Cumhuriyet relataron que el agresor entró sucesivamente en dos aulas y disparó de manera continua, cambiando los cargadores sin interrumpir el fuego.

El ataque ocurre apenas 24 horas después de otro tiroteo en un instituto técnico de la provincia de Sanliurfa, también en el sur de Turquía, donde un joven nacido en 2007 hirió a 16 personas —diez estudiantes, cuatro profesores, un policía y un trabajador del comedor— antes de quitarse la vida tras atrincherarse en el plantel.

Las autoridades investigan ambos casos por separado y no han establecido conexión entre ellos.

Crece la presión sobre la seguridad escolar en el sur de Turquía

Los ministros del Interior, Mustafa Çiftçi, y de Educación, Yusuf Tekin, se trasladaron a Kahramanmaras para coordinar la respuesta institucional.

Ünlüer subrayó que no se han registrado ataques similares en otros planteles de la provincia y advirtió sobre la circulación de información falsa en redes sociales en torno al hecho.

El ministro de Justicia, Akin Gürlek, ordenó la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo y el origen exacto de las armas.

¿Qué tan frecuentes son los tiroteos escolares en Turquía?

Este tipo de ataques resulta poco común en territorio turco, aunque una fundación local estima que circulan decenas de millones de armas de fuego en el país, la mayoría de forma ilegal.

La sucesión de dos tiroteos escolares en menos de dos días, sumada a un tercer episodio armado registrado el 7 de abril junto al consulado de Israel en Estambul, ha colocado bajo escrutinio el control de armas y los protocolos de seguridad en centros educativos.