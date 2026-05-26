Emily Atack revela que tuvo sepsis tras nacimiento de su hijo en Reino Unido

La actriz de Rivals confesó a Grazia que estuvo "muy enferma" tras el nacimiento de Barney en 2024.

Emily Atack actriz británica habla de sepsis postparto en entrevista con Grazia magazine

La actriz británica Emily Atack.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Londres, 26 de mayo de 2026. ---"Estuve muy enferma después del parto. Tuve sepsis, no pude salir de casa durante semanas. Fue horrible". Con esa confesión a la revista Grazia, la actriz británica Emily Atack, de 36 años, atribuyó a una infección generalizada postparto la pronunciada pérdida de peso que durante meses alimentó especulación en redes sociales sobre el supuesto uso de inyecciones para adelgazar.

La protagonista de la serie Rivals de Disney+ dio a luz a su primer hijo, Barney James Garner, en junio de 2024, fruto de su relación con el científico de materiales Alistair Garner, con quien anunció su compromiso en julio de 2025. Hasta este lunes, Atack no había explicado públicamente el origen del cambio físico que motivó comentarios masivos en sus publicaciones de Instagram durante los últimos meses.

"Me trolearon por estar enorme cuando estaba embarazada y ahora me trolean por haber perdido peso", declaró la actriz a Grazia. "Mi cuerpo guarda todo mi trauma además de mi felicidad y mi alegría. Tuve un embarazo muy difícil".

Atack rechaza la versión de las inyecciones y pide "paciencia"

La intérprete que saltó a la fama interpretando a Charlotte Hinchcliffe en la comedia británica The Inbetweeners negó tajantemente haber recurrido a fármacos como el semaglutida, popularizado en la industria del espectáculo bajo nombres comerciales como Ozempic o Wegovy. "Solo pido a la gente un poco de paciencia y comprensión ante algo tan complejo. Los cuerpos de las mujeres cambian todo el tiempo. Estoy harta de tener que defenderlo", añadió.

La sepsis, descrita por la Organización Mundial de la Salud como una respuesta inflamatoria sistémica ante una infección, afecta cada año a unas 27 millones de personas en el mundo y tiene una mortalidad de hasta 60% según datos del organismo. En mujeres durante el puerperio representa una de las principales causas de muerte materna evitable.

Durante una conversación posterior con el podcast Great Company del presentador Jamie Laing, la actriz cuestionó la presión que enfrentan las mujeres tras dar a luz. "Llegas a casa y lo primero que te dicen es '¿cuándo vuelves al gimnasio?'. Acabo de crear un ser humano, estoy exhausta. ¿Dónde están las felicitaciones por ser madre?", reclamó.

Atack, que también pasó por la edición 18 del reality I'm a Celebrity y compitió en la pista del Paseo de la Fama británico Dancing on Ice, ha denunciado en años recientes el acoso digital al que están expuestas mujeres del medio y prepara su boda con Garner para finales de este año.

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