Emily Atack revela que tuvo sepsis tras nacimiento de su hijo en Reino Unido

Londres, 26 de mayo de 2026. ---"Estuve muy enferma después del parto. Tuve sepsis, no pude salir de casa durante semanas. Fue horrible". Con esa confesión a la revista Grazia, la actriz británica Emily Atack, de 36 años, atribuyó a una infección generalizada postparto la pronunciada pérdida de peso que durante meses alimentó especulación en redes sociales sobre el supuesto uso de inyecciones para adelgazar.
La protagonista de la serie Rivals de Disney+ dio a luz a su primer hijo, Barney James Garner, en junio de 2024, fruto de su relación con el científico de materiales Alistair Garner, con quien anunció su compromiso en julio de 2025. Hasta este lunes, Atack no había explicado públicamente el origen del cambio físico que motivó comentarios masivos en sus publicaciones de Instagram durante los últimos meses.
"Me trolearon por estar enorme cuando estaba embarazada y ahora me trolean por haber perdido peso", declaró la actriz a Grazia. "Mi cuerpo guarda todo mi trauma además de mi felicidad y mi alegría. Tuve un embarazo muy difícil".
Atack rechaza la versión de las inyecciones y pide "paciencia"
La intérprete que saltó a la fama interpretando a Charlotte Hinchcliffe en la comedia británica The Inbetweeners negó tajantemente haber recurrido a fármacos como el semaglutida, popularizado en la industria del espectáculo bajo nombres comerciales como Ozempic o Wegovy. "Solo pido a la gente un poco de paciencia y comprensión ante algo tan complejo. Los cuerpos de las mujeres cambian todo el tiempo. Estoy harta de tener que defenderlo", añadió.
La sepsis, descrita por la Organización Mundial de la Salud como una respuesta inflamatoria sistémica ante una infección, afecta cada año a unas 27 millones de personas en el mundo y tiene una mortalidad de hasta 60% según datos del organismo. En mujeres durante el puerperio representa una de las principales causas de muerte materna evitable.
Durante una conversación posterior con el podcast Great Company del presentador Jamie Laing, la actriz cuestionó la presión que enfrentan las mujeres tras dar a luz. "Llegas a casa y lo primero que te dicen es '¿cuándo vuelves al gimnasio?'. Acabo de crear un ser humano, estoy exhausta. ¿Dónde están las felicitaciones por ser madre?", reclamó.
Atack, que también pasó por la edición 18 del reality I'm a Celebrity y compitió en la pista del Paseo de la Fama británico Dancing on Ice, ha denunciado en años recientes el acoso digital al que están expuestas mujeres del medio y prepara su boda con Garner para finales de este año.