Gloria Trevi encabeza cartelera de Feria San Juan del Río 2026

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. --- Gloria Trevi se presentará el 26 de junio en el Teatro Expositor de la Feria San Juan del Río 2026, dentro de una cartelera de ocho conciertos que arranca el 18 con Ronda Machetera y cierra el 28 con un artista sorpresa.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó este lunes en conferencia de prensa que el acceso a todos los espectáculos queda cubierto con el boleto general del recinto ferial, sin costo adicional.
La cartelera del Teatro Expositor reúne agrupaciones de regional mexicano, cumbia y pop nacional con presentaciones a las 21:00 horas. La Feria San Juan del Río 2026, que el patronato municipal aprobó en febrero pasado, correrá del 18 al 30 de junio en honor a San Juan Bautista, patrón del municipio que este año cumple 495 años de fundación.
Jorge Medina y Josi Cuen abren la segunda fecha el viernes 19 de junio con la gira La Máquina del Tiempo. Le siguen Cuisillos el sábado 20, Tucanes de Tijuana el domingo 21 y, una semana después, Cañaveral el jueves 25. Gloria Trevi llega el viernes 26 dentro de la gira Glow.
Pancho Barraza ocupa el sábado 27 con la gira 35 Aniversario y el domingo 28 cerrará un artista cuyo nombre el municipio reservó para los próximos días.
Cartelera completa del Teatro Expositor
Fecha
Artista
Gira
Jueves 18 de junio
Ronda Machetera
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Viernes 19 de junio
Jorge Medina y Josi Cuen
La Máquina del Tiempo
Sábado 20 de junio
Cuisillos
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Domingo 21 de junio
Tucanes de Tijuana
Tucanes Time
Jueves 25 de junio
Cañaveral
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Viernes 26 de junio
Gloria Trevi
Glow
Sábado 27 de junio
Pancho Barraza
35 Aniversario
Domingo 28 de junio
Artista sorpresa
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Fuente: Patronato de la Feria San Juan del Río 2026.
¿Cuánto cuesta el acceso al Teatro Expositor?
El boleto de espectáculos estelares al recinto ferial cuesta 150 pesos y permite entrada al Teatro Expositor sin pago adicional, en horario de 19:00 a 24:00 horas.
El acceso familiar diurno de 15:00 a 19:00 horas se mantiene en 80 pesos. Cabrera Valencia añadió que la Feria San Juan del Río 2026 opera con presupuesto de 15 millones de pesos, la mitad de los 30 millones ejercidos en la edición anterior, y que esta es la primera ocasión en que el gobierno municipal asume directamente la organización sin operador externo.
Las presentaciones del Teatro Expositor coinciden con los partidos del Mundial de Futbol 2026, que México coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá. El alcalde reconoció el cruce de fechas, pero descartó instalar pantallas dentro del recinto ferial.
"No queremos competir con los partidos", dijo. Confió en que las presentaciones nocturnas alcancen al público después de los encuentros, que arrancan a las 19:00 horas.
La cartelera convive con un palenque musical reconvertido y una programación sin peleas de gallos ni narcocorridos, decisión que el patronato anunció en mayo. El cabildo sanjuanense aprobó además multas de hasta 1.17 millones de pesos por apología del delito en presentaciones públicas del municipio.