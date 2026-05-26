Gloria Trevi encabeza cartelera de Feria San Juan del Río 2026

Ocho conciertos componen el Teatro Expositor; el acceso se cubre con el boleto del recinto ferial.

Cartelera Teatro Expositor Feria San Juan del Río 2026 con Gloria Trevi, Tucanes y Pancho Barraza

Gloria Trevi se presentará el 26 de junio con la gira Glow ante miles de asistentes esperados en San Juan del Río.

Foto: Gloria Trevi.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. --- Gloria Trevi se presentará el 26 de junio en el Teatro Expositor de la Feria San Juan del Río 2026, dentro de una cartelera de ocho conciertos que arranca el 18 con Ronda Machetera y cierra el 28 con un artista sorpresa.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó este lunes en conferencia de prensa que el acceso a todos los espectáculos queda cubierto con el boleto general del recinto ferial, sin costo adicional.

La cartelera del Teatro Expositor reúne agrupaciones de regional mexicano, cumbia y pop nacional con presentaciones a las 21:00 horas. La Feria San Juan del Río 2026, que el patronato municipal aprobó en febrero pasado, correrá del 18 al 30 de junio en honor a San Juan Bautista, patrón del municipio que este año cumple 495 años de fundación.

Jorge Medina y Josi Cuen abren la segunda fecha el viernes 19 de junio con la gira La Máquina del Tiempo. Le siguen Cuisillos el sábado 20, Tucanes de Tijuana el domingo 21 y, una semana después, Cañaveral el jueves 25. Gloria Trevi llega el viernes 26 dentro de la gira Glow.

Pancho Barraza ocupa el sábado 27 con la gira 35 Aniversario y el domingo 28 cerrará un artista cuyo nombre el municipio reservó para los próximos días.

Cartelera completa del Teatro Expositor

Fecha

Artista

Gira

Jueves 18 de junio

Ronda Machetera

---

Viernes 19 de junio

Jorge Medina y Josi Cuen

La Máquina del Tiempo

Sábado 20 de junio

Cuisillos

---

Domingo 21 de junio

Tucanes de Tijuana

Tucanes Time

Jueves 25 de junio

Cañaveral

---

Viernes 26 de junio

Gloria Trevi

Glow

Sábado 27 de junio

Pancho Barraza

35 Aniversario

Domingo 28 de junio

Artista sorpresa

---

Fuente: Patronato de la Feria San Juan del Río 2026.

¿Cuánto cuesta el acceso al Teatro Expositor?

El boleto de espectáculos estelares al recinto ferial cuesta 150 pesos y permite entrada al Teatro Expositor sin pago adicional, en horario de 19:00 a 24:00 horas.

El acceso familiar diurno de 15:00 a 19:00 horas se mantiene en 80 pesos. Cabrera Valencia añadió que la Feria San Juan del Río 2026 opera con presupuesto de 15 millones de pesos, la mitad de los 30 millones ejercidos en la edición anterior, y que esta es la primera ocasión en que el gobierno municipal asume directamente la organización sin operador externo.

Las presentaciones del Teatro Expositor coinciden con los partidos del Mundial de Futbol 2026, que México coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá. El alcalde reconoció el cruce de fechas, pero descartó instalar pantallas dentro del recinto ferial.

"No queremos competir con los partidos", dijo. Confió en que las presentaciones nocturnas alcancen al público después de los encuentros, que arrancan a las 19:00 horas.

La cartelera convive con un palenque musical reconvertido y una programación sin peleas de gallos ni narcocorridos, decisión que el patronato anunció en mayo. El cabildo sanjuanense aprobó además multas de hasta 1.17 millones de pesos por apología del delito en presentaciones públicas del municipio.

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