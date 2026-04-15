San Juan del Río, 15 de abril de 2026. — La Feria Nacional Ganadera de San Juan del Río 2026 se llevará a cabo del 18 al 30 de junio con un presupuesto de 15 millones de pesos y una duración de once días, una semana menos que la edición pasada.
El gobierno municipal que encabeza el alcalde Roberto Cabrera adelantó que el evento ofrecerá acceso gratuito a juegos mecánicos, tarifas bajas para expositores locales y dos días finales dedicados a los habitantes del municipio.
El recorte respecto a la edición 2025 es notable: el año pasado la feria duró 18 días, del 12 al 29 de junio, y se ejerció una inversión de 30 millones de pesos, según informó en su momento el propio alcalde Roberto Cabrera Valencia.
La nueva edición opera con la mitad del presupuesto y siete días menos de actividades. La administración municipal sostiene que la reestructuración busca concentrar las actividades artísticas, comerciales y agropecuarias en un período más corto para mejorar la organización y disminuir los tiempos muertos en el centro expositor.
La dependencia no aclaró qué artistas estarán en el cartel ni cómo se distribuirá el presupuesto entre categorías como pago de talento, infraestructura y operación.
La gratuidad en los juegos mecánicos es uno de los cambios más notables para los asistentes. En la edición 2025 el acceso a esta área requería un pago aparte del boleto de entrada general —que costó 100 pesos antes de las 5:00 de la tarde y 150 pesos después—, lo que encarecía la visita para familias con niños.
El plan 2026 incluye absorber el costo de los juegos dentro del presupuesto total, aunque la autoridad municipal no indicó si la entrada general al recinto tendrá ajuste respecto al cobro del año pasado.
Obras en el centro expositor y ampliación de la granja infantil
El recinto ferial recibirá mejoras antes de junio para solucionar problemas de agua acumulada que en años pasados dificultaron el paso de visitantes durante las lluvias.
La administración también ampliará la granja infantil, un espacio que en la edición anterior atrajo a muchas familias. La inversión específica para estas obras no fue detallada por el gobierno local.
Los espacios para expositores agropecuarios y comerciales continuarán teniendo precios accesibles para emprendedores locales, según los anuncios de la administración.
El monto exacto de las tarifas y los requisitos para acceder a ellas tampoco fueron mencionados, pero el gobierno municipal confirmó que la meta es facilitar la participación de productores del municipio frente a expositores foráneos.
¿Qué novedades tendrá la Feria Ganadera 2026?
Además del pabellón comercial tradicional, el gobierno municipal planea un pabellón empresarial y está gestionando la posible participación de embajadas y municipios invitados, con lo que la feria buscaría posicionarse como atractivo turístico regional.
Estas gestiones están en curso y la lista final de invitados se dará a conocer en las próximas semanas.