San Juan del Río cumple 179 años como ciudad: cabildo reconoce a cinco ciudadanos

Cabildo distingue a estilista, heladero, mueblero, librero y piloto en sesión solemne por decreto de 1847.

Roberto Cabrera Valencia entrega reconocimiento en sesión solemne por los 179 años de San Juan del Río como ciudad

San Juan del Río cumple 179 años como ciudad: cabildo reconoce a cinco ciudadanos.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 14 de abril de 2026. — La ciudad cumplió 179 años desde que recibió el título de ciudad por decreto del Congreso del Estado fechado el 3 de abril de 1847, y el cabildo lo conmemoró este martes con la entrega de reconocimientos a cinco vecinos que aportaron al desarrollo económico y social del municipio.

El alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia presidió la sesión solemne, acompañado por los 14 integrantes del ayuntamiento, quienes aprobaron por unanimidad el orden del día antes de dar paso a la entrega de galardones.

Los reconocidos fueron el estilista Enrique Morales Martínez, la familia Mancera Gutiérrez propietaria de Helados Regios, el empresario Joaquín Baca de Muebles Casa Gabriel, el librero italiano Davide Bruni de la librería La Resurrección y el piloto de motocross León Sergio "Tuto" González de la Vega.

La selección siguió la tradición que año con año emprende la administración municipal en la fecha conmemorativa, como lo hizo el cabildo en la sesión solemne de 2023 por los 176 años de ciudad, aunque este año el formato se trasladó del 3 al 14 de abril por coincidencia con la Semana Santa.

Roberto Cabrera Valencia entrega reconocimiento en sesi\u00f3n solemne por los 179 a\u00f1os de San Juan del R\u00edo como ciudad San Juan del Río cumple 179 años como ciudad: cabildo reconoce a cinco ciudadanos.

La exposición de motivos, leída por el secretario del Ayuntamiento Óscar Alcántara, recuperó dos hitos documentales. El primero, el decreto número 74 del 5 de octubre de 1830 que otorgó a la población el título de villa.

El segundo, el decreto número 51 del 13 de abril de 1847, que concedió a la villa el rango de ciudad y cuya publicación oficial ocurrió el 18 de abril de ese mismo año, en circunstancias que el propio documento describió como "las angustiadas circunstancias de nuestra República" —referencia directa a la intervención estadounidense en México.

Enrique Morales Martínez, primer galardonado, inició su oficio a los 12 años bajo la guía de su hermano Gonzalo y abrió una estética propia el 3 de noviembre de 1987.

Entre sus clientes históricos figuran el entrenador alemán Franz Beckenbauer durante el Mundial México 86, el torero Pedro Gutiérrez Moya "Niño de la Capea" y los boxeadores José Ángel "Mantequilla" Nápoles y Rubén "El Púas" Olivares.

La familia Mancera Gutiérrez recibió el segundo reconocimiento por Helados Regios, negocio fundado en 1962 por don Rafael Mancera Dávila frente a la Plaza de los Fundadores, cuyos carritos paleteros se volvieron parte del paisaje urbano local y hoy operan bajo la tercera y cuarta generación familiar.


Roberto Cabrera Valencia entrega reconocimiento en sesi\u00f3n solemne por los 179 a\u00f1os de San Juan del R\u00edo como ciudad San Juan del Río cumple 179 años como ciudad: cabildo reconoce a cinco ciudadanos.

495 años de fundación en el horizonte

Joaquín Baca, tercer galardonado, fue reconocido por Muebles Casa Gabriel, comercio emblemático en la zona del mercado municipal.

El cuarto reconocimiento correspondió a Davide Bruni, originario de Italia, quien llegó al municipio en agosto de 1984 y fundó junto a su esposa Rosy Guerrero Orpagli la librería La Resurrección, dedicada durante 42 años a la venta de libros y artículos religiosos.

Bruni tomó la palabra al cierre de la sesión y agradeció el reconocimiento en nombre de su familia, que incluye cuatro hijas y la institución de terapia infantil Sonrisa de Dios, fundada junto a otros cuatro matrimonios de la localidad.

El quinto galardón recayó en León Sergio "Tuto" González de la Vega, piloto de motocross con cuatro campeonatos obtenidos en 1977 y el título nacional de veteranos en 2001. González fungió como bombero voluntario en su juventud, además de haber incursionado en el automovilismo regional.

El municipio mantiene activa la preparación de su 495 aniversario de fundación, previsto para el 24 de junio de 2026, fecha que coincidirá con la asamblea nacional de ciudades mexicanas Patrimonio Mundial y con la segunda etapa de restauración de los templos del Centro Histórico gestionada ante la Secretaría de Cultura federal.

Cabrera Valencia cerró la ceremonia con un mensaje en el que ubicó al municipio entre las 100 ciudades de México con mayor aportación al producto interno bruto nacional, sin referir la fuente oficial del dato.

"Vivir en San Juan del Río da calidad de vida", expresó el alcalde, quien contrastó la situación del municipio con la inseguridad que atribuyó a "otras entidades", en una sesión que concluyó tras el mensaje del alcalde al cabildo registrado también en la entrega de las Becas del Bien Común 2025, donde ya había adelantado la proyección del municipio hacia el 500 aniversario en 2031.

san juan del rio aniversario reconocimiento roberto cabrera

Reciente

Regina Hernández Malagón, reina de la Feria del Grano y la Cantera 2026 en Pedro Escobedo, Querétaro
Pedro Escobedo

Regina Hernández reinará en la Feria 2026

La joven escobedense encabezará la edición que se celebrará del 8 al 17 de mayo en Pedro Escobedo.

Banco de armas del Sistema Penitenciario de Querétaro con control biométrico y trazabilidad del armamento
Querétaro

Nuevo banco de armas para penales de Querétaro

La armería cuenta con acceso biométrico, zona de equipo de protección y control vehicular.

Estancia infantil penal femenil Querétaro con villas para madres reclusas y sus hijos menores de tres años
Editorial

Abre CAI para hijos de reclusas en Querétaro

El nuevo Centro de Atención Infantil cuenta con seis villas, lactario y ludoteca para menores de tres años.

Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández presenta balance trimestral de Fiscalía Querétaro 2026
Querétaro

Homicidios caen 29% en Querétaro

Víctor Antonio De Jesús Hernández reporta 1,274 detenidos, 568 armas aseguradas y 382 inmuebles intervenidos