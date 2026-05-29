Cabildo de San Juan del Río crea la Subdelegación Rincón de Santa Rita

El presidente municipal tomó protesta a Fabiola Trejo Uribe, en una sesión que también definió el festejo por el 495 aniversario de la ciudad.

Roberto Cabrera Valencia toma protesta a Fabiola Trejo Uribe en el Salón Presidentes durante sesión ordinaria de Cabildo.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia tomó protesta a Fabiola Trejo Uribe como titular de la nueva Subdelegación Rincón de Santa Rita.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó la creación de la Subdelegación Rincón de Santa Rita y, en el mismo acto, tomó protesta a Fabiola Trejo Uribe como su titular.

El acuerdo se resolvió en sesión ordinaria de Cabildo, celebrada en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal, en el Centro Histórico de la demarcación. El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el nombramiento ante síndicos y regidores.

Cómo se creó la Subdelegación Rincón de Santa Rita

El dictamen que dio vida a la nueva demarcación administrativa salió de la Comisión de Gobernación, que resolvió sobre un oficio firmado por el propio alcalde y respaldado por la Secretaría de Gobierno. Con esa figura, la localidad gana representación municipal directa, en línea con otros acuerdos avalados en sesiones de cabildo recientes.

Reconocimientos por el 495 aniversario

En el mismo orden del día, el cuerpo edilicio avaló celebrar el 24 de junio una Sesión Solemne de Cabildo para conmemorar el 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río. El acto incluirá la entrega de reconocimientos a sanjuanenses sobresalientes y tendrá como recinto oficial el Foro San Juan del Portal del Diezmo.


Roberto Cabrera Valencia toma protesta a Fabiola Trejo Uribe en el Sal\u00f3n Presidentes durante sesi\u00f3n ordinaria de Cabildo. El alcalde Roberto Cabrera Valencia tomó protesta a Fabiola Trejo Uribe como titular de la nueva Subdelegación Rincón de Santa Rita. rotativo.com.mx

Exhortos y compra de predio

El Ayuntamiento aprobó además dos exhortos. El primero pide a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, a la 61 Legislatura estatal y a los operadores y concesionarios —Ferrocarril Mexicano y Kansas City— reforzar la seguridad y la vigilancia en los cruces ferroviarios del municipio.

El segundo solicita a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) actualizar sus tarifas de agua en favor de la justicia hidrológica para el comercio local.

El Cabildo también autorizó adquirir reserva territorial mediante dación de pago, a cuenta del impuesto predial y sus accesorios, para constituir como vialidad pública municipal una fracción de predio que abre el acceso a varias zonas urbanas y al poblado de Ojo de Agua.

gobiernocabildojapamroberto cabrera

Reciente

Diputado Sinuhé Piedragil y autoridades universitarias durante la firma del convenio de colaboración interinstitucional en Querétaro
Legislatura

Convenio entre universidades de Querétaro

El diputado Sinuhé Piedragil participó como testigo de honor en la firma que reunió a la UAQ, el Tecnológico y otras instituciones.

Integrantes de Playa Limbo posan vestidos de traje negro durante la presentación de su álbum Donde Quiero Estar
Espectáculos

Nuevo álbum de Playa Limbo

El cuarteto mexicano lanzó 11 canciones acompañadas de igual número de videos y anunció un concierto acústico para noviembre en El Cantoral.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia junto a autoridades judiciales durante el encuentro por el bicentenario del Poder Judicial de Querétaro.
San Juan del Río

Terreno para el Poder Judicial

El presidente municipal anunció el trámite ante comisiones y la legislatura, en el marco de los 200 años de la institución.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante una entrevista con medios sobre temas laborales en San Juan del Río.
San Juan del Río

Sin huelga en San Juan del Río

El gobierno municipal sostuvo más de 200 cirugías en el último año y prepara un nuevo contrato de cobertura para el personal.