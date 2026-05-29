San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó la creación de la Subdelegación Rincón de Santa Rita y, en el mismo acto, tomó protesta a Fabiola Trejo Uribe como su titular.
El acuerdo se resolvió en sesión ordinaria de Cabildo, celebrada en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal, en el Centro Histórico de la demarcación. El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el nombramiento ante síndicos y regidores.
Cómo se creó la Subdelegación Rincón de Santa Rita
El dictamen que dio vida a la nueva demarcación administrativa salió de la Comisión de Gobernación, que resolvió sobre un oficio firmado por el propio alcalde y respaldado por la Secretaría de Gobierno. Con esa figura, la localidad gana representación municipal directa, en línea con otros acuerdos avalados en sesiones de cabildo recientes.
Reconocimientos por el 495 aniversario
En el mismo orden del día, el cuerpo edilicio avaló celebrar el 24 de junio una Sesión Solemne de Cabildo para conmemorar el 495 aniversario de la fundación de San Juan del Río. El acto incluirá la entrega de reconocimientos a sanjuanenses sobresalientes y tendrá como recinto oficial el Foro San Juan del Portal del Diezmo.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia tomó protesta a Fabiola Trejo Uribe como titular de la nueva Subdelegación Rincón de Santa Rita. rotativo.com.mx
Exhortos y compra de predio
El Ayuntamiento aprobó además dos exhortos. El primero pide a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, a la 61 Legislatura estatal y a los operadores y concesionarios —Ferrocarril Mexicano y Kansas City— reforzar la seguridad y la vigilancia en los cruces ferroviarios del municipio.
El segundo solicita a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) actualizar sus tarifas de agua en favor de la justicia hidrológica para el comercio local.
El Cabildo también autorizó adquirir reserva territorial mediante dación de pago, a cuenta del impuesto predial y sus accesorios, para constituir como vialidad pública municipal una fracción de predio que abre el acceso a varias zonas urbanas y al poblado de Ojo de Agua.