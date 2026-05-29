Playa Limbo estrena Donde Quiero Estar y celebra 20 años

El cuarteto mexicano lanzó 11 canciones acompañadas de igual número de videos y anunció un concierto acústico para noviembre en El Cantoral.

Integrantes de Playa Limbo posan vestidos de traje negro durante la presentación de su álbum Donde Quiero Estar

Playa Limbo presenta Donde Quiero Estar, su nuevo álbum de estudio integrado por 11 canciones y 11 videos oficiales.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 29 de mayo de 2026.- Playa Limbo lanzó Donde Quiero Estar, su nuevo álbum de estudio, un material conformado por 11 canciones y acompañado por igual número de videos oficiales que ya circula en plataformas digitales.

El cuarteto mexicano describe el disco como uno de los momentos más honestos y significativos de su historia. "Si tuviera que buscar una palabra que describa este disco sería reafirmación", señaló Ángel Baillo, quien ligó el material al estado anímico, ideológico y creativo que atraviesa la banda.

La producción, ingeniería de grabación y mezcla estuvo a cargo de Pablo Stipicic. El álbum suma cuatro colaboraciones especiales con Agris, Ale Zéguer, Renee y Taiga Brava, que aportan nuevas texturas a un trabajo que el grupo define como íntimo y contemporáneo.

En el apartado visual, los 11 videos que acompañan el proyecto fueron dirigidos por Zahid Badillo, con dirección de fotografía de César Cuevas. La propuesta estética corrió por cuenta de Adry Tenorio y Yayamx.

El tecladista Jorge Corrales ubicó el disco como el arranque de una nueva fase. "Estamos aquí por gusto propio, por el placer de hacer música que nos mueve, y el título lo dice todo: estamos exactamente donde queremos estar", explicó.

Veinte años respaldados por discos de platino

La salida del álbum coincide con un aniversario. La agrupación celebrará sus primeros 20 años de trayectoria del grupo con un concierto acústico el 21 de noviembre en El Cantoral, una noche que la banda anticipa íntima para repasar las canciones que han marcado a su público.

A lo largo de su carrera, el grupo acumula un disco de diamante, cuatro discos de platino y seis discos de oro, además de millones de reproducciones en plataformas. Entre sus temas más reconocidos figuran "El eco de tu voz", "Así fue", "10 para las 10" y "Mi perdición".

Su recorrido incluye colaboraciones con productores y músicos como Geoff Emerick y Adan Jodorowsky, y presentaciones en escenarios como el Auditorio Nacional, el Teatro Metropólitan y el Foro GNP Seguros, un trayecto que se suma a sus lanzamientos anteriores.

Los boletos para el concierto acústico ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

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