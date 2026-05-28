Carrusel monumental de dos pisos llegará al Centro Histórico de San Juan del Río

San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.--- Un carrusel monumental de dos pisos será instalado por primera vez en el Centro Histórico de San Juan del Río durante la Feria 2026, dentro de la estrategia municipal por extender la fiesta patronal fuera del recinto ferial.
La atracción operará con acceso totalmente gratuito en los doce días que corre la celebración, del 18 al 30 de junio, según anunció el alcalde Roberto Cabrera Valencia este lunes durante la presentación del programa oficial.
"Como parte de las sorpresas de esta edición, se traerá por primera vez a nuestro municipio un carrusel monumental con dos pisos", planteó Cabrera Valencia en la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.
El munícipe ubicó la atracción como un guiño deliberado a las familias del primer cuadro, con el argumento de que la magia de la feria también debe vivirse en el centro.
El gobierno municipal evalúa tres sedes posibles para la instalación: la Avenida Juárez como primera opción, el Jardín de la Familia como alternativa y, descartada explícitamente, la Plaza Independencia, que debe quedar despejada para los conciertos gratuitos de Yuri, Edith Márquez y Matute. La definición final dependerá de la logística de espacios y del flujo peatonal proyectado.
Datos del carrusel monumental Feria San Juan del Río 2026
|Aspecto
|Detalle
|Atracción
|Carrusel monumental de dos pisos
|Sede tentativa
|Avenida Juárez o Jardín de la Familia
|Acceso
|100% gratuito
|Operación
|Doce días, del 18 al 30 de junio
|Público objetivo
|Niñas, niños y familias
Fuente: Gobierno Municipal de San Juan del Río.
¿Quién puede subir al carrusel monumental de la Feria 2026?
El municipio confirmó que la atracción operará sin restricción de edad ni cobro, abierta a niñas, niños y familias durante toda la jornada ferial. La instalación se suma al recorrido de rehabilitación patrimonial que el centro sanjuanense ha mantenido en los últimos cuatro años, con inversión cercana a 25 millones de pesos en siete inmuebles entre 2022 y 2025.
El carrusel monumental complementa la programación cultural del centro, que incluye los tres conciertos gratuitos del Jardín Independencia con Yuri, Edith Márquez y Matute los días 19, 24 y 30 de junio. Cabrera Valencia confirmó además presentaciones diarias de teatro familiar, danza folclórica y artistas locales en el Portal del Diezmo y otros puntos del primer cuadro. El recinto ferial, por su parte, abrirá cuatro días con acceso 100% gratuito los lunes 22 y 29, martes 23 y miércoles 24 de junio.