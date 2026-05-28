Carrusel monumental de dos pisos llegará al Centro Histórico de San Juan del Río

El municipio instalará por primera vez la atracción visual fuera del recinto ferial y sin cobro.

Carrusel monumental dos pisos Centro Histórico San Juan del Río Feria 2026 gratuito

El Centro Histórico de San Juan del Río recibirá por primera vez un carrusel monumental de dos pisos durante la Feria 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de mayo de 2026.--- Un carrusel monumental de dos pisos será instalado por primera vez en el Centro Histórico de San Juan del Río durante la Feria 2026, dentro de la estrategia municipal por extender la fiesta patronal fuera del recinto ferial.

La atracción operará con acceso totalmente gratuito en los doce días que corre la celebración, del 18 al 30 de junio, según anunció el alcalde Roberto Cabrera Valencia este lunes durante la presentación del programa oficial.

"Como parte de las sorpresas de esta edición, se traerá por primera vez a nuestro municipio un carrusel monumental con dos pisos", planteó Cabrera Valencia en la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

El munícipe ubicó la atracción como un guiño deliberado a las familias del primer cuadro, con el argumento de que la magia de la feria también debe vivirse en el centro.

El gobierno municipal evalúa tres sedes posibles para la instalación: la Avenida Juárez como primera opción, el Jardín de la Familia como alternativa y, descartada explícitamente, la Plaza Independencia, que debe quedar despejada para los conciertos gratuitos de Yuri, Edith Márquez y Matute. La definición final dependerá de la logística de espacios y del flujo peatonal proyectado.

Datos del carrusel monumental Feria San Juan del Río 2026

AspectoDetalle
AtracciónCarrusel monumental de dos pisos
Sede tentativaAvenida Juárez o Jardín de la Familia
Acceso100% gratuito
OperaciónDoce días, del 18 al 30 de junio
Público objetivoNiñas, niños y familias

Fuente: Gobierno Municipal de San Juan del Río.

¿Quién puede subir al carrusel monumental de la Feria 2026?

El municipio confirmó que la atracción operará sin restricción de edad ni cobro, abierta a niñas, niños y familias durante toda la jornada ferial. La instalación se suma al recorrido de rehabilitación patrimonial que el centro sanjuanense ha mantenido en los últimos cuatro años, con inversión cercana a 25 millones de pesos en siete inmuebles entre 2022 y 2025.

El carrusel monumental complementa la programación cultural del centro, que incluye los tres conciertos gratuitos del Jardín Independencia con Yuri, Edith Márquez y Matute los días 19, 24 y 30 de junio. Cabrera Valencia confirmó además presentaciones diarias de teatro familiar, danza folclórica y artistas locales en el Portal del Diezmo y otros puntos del primer cuadro. El recinto ferial, por su parte, abrirá cuatro días con acceso 100% gratuito los lunes 22 y 29, martes 23 y miércoles 24 de junio.

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