Yuri, Edith Márquez y Matute encabezarán conciertos gratuitos en San Juan del Río

El Jardín Independencia recibirá tres presentaciones sin costo durante el periodo ferial sanjuanense.

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El Jardín Independencia será sede de los tres conciertos sin costo durante la Feria San Juan del Río 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.-- El Jardín Independencia será el escenario de los conciertos gratuitos de Yuri, Edith Márquez y Matute en tres noches clave de la Feria San Juan del Río 2026, programados para el 19, 24 y 30 de junio en el corazón del centro histórico sanjuanense.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que las tres presentaciones operan sin cobro de acceso, en una decisión que el patronato organizador justificó como rescate de la tradición plazuelera de la fiesta patronal.

"El emblemático Jardín Independencia siempre también se vuelve nuestro escenario", explicó Cabrera Valencia durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

La elección del jardín en lugar del recinto ferial responde, dijo, a la voluntad de mantener tres fechas ancladas al centro histórico antes que concentrar la programación únicamente en las afueras de la ciudad.

Yuri abrirá la trilogía el viernes 19 de junio con la gira Icónica Recargado. Esa noche se realizará también la coronación formal de la reina Viviana Landeras Cortés, presentada por el patronato el 22 de mayo en el Portal del Diezmo.

Edith Márquez ocupará el escenario el miércoles 24 de junio, día de San Juan Bautista y fecha en que el municipio celebra su 495 aniversario. Matute cerrará el ciclo el martes 30 de junio con la noche de clausura de la feria.

Cartel del Jardín Independencia 2026

Fecha

Artista

Motivo

Viernes 19 de junio

Yuri

Apertura y coronación de la reina Viviana I

Miércoles 24 de junio

Edith Márquez

Día de San Juan Bautista, 495 aniversario

Martes 30 de junio

Matute

Clausura de la feria

Fuente: Patronato Feria San Juan del Río 2026.

¿A qué hora arrancan los conciertos del Jardín Independencia?

Las tres presentaciones inician a las 21:00 horas en el escenario montado frente al Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. El municipio dispondrá un operativo de seguridad coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y elementos del 7o. Regimiento Mecanizado para los tres eventos. Cabrera Valencia evocó que el cierre de la edición 2025 con Pandora y Flans en el mismo jardín reunió a más de diez mil personas.

La logística del Jardín Independencia se suma a los doce días de programación del recinto ferial, donde el Teatro Expositor concentra ocho conciertos con cartelera estelar encabezada por Gloria Trevi el 26 de junio.

El programa general de la Feria San Juan del Río 2026 corre del 18 al 30 de junio. La Avenida Juárez, el Jardín de la Familia y el Portal del Diezmo serán escenarios complementarios con actividades de teatro familiar, danza folclórica y participación de artistas locales durante los doce días de la fiesta patronal.

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