Mujeres del sur de Querétaro tendrán representación legal gratuita en San Juan del Río

Sonia Rocha Acosta inauguró el Centro Regional de Representación Legal en Secuco para atender a víctimas de violencia.

Sonia Rocha Acosta inaugura Centro Regional de Representación Legal acompañada de autoridades estatales y municipales en Secuco San Juan del Río.

Sonia Rocha Acosta encabezó la apertura del nuevo espacio para representación legal gratuita en las instalaciones de Secuco.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de mayo de 2026.- Mujeres de San Juan del Río, Amealco, Tequisquiapan y Pedro Escobedo podrán recibir representación legal gratuita en casos de violencia, tras la apertura del Centro Regional de Representación Legal instalado en Secuco por la Secretaría de las Mujeres del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

La titular de la dependencia, Sonia Rocha Acosta, encabezó la ceremonia y afirmó que la justicia no puede ser un privilegio. "La justicia no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho al alcance de todas las mujeres", sostuvo durante su mensaje.

Una respuesta a la demanda del sur del estado

Rocha Acosta explicó que el nuevo espacio responde a la concentración de casos provenientes de la región. Detalló que 20% de las demandas que actualmente representa la Secretaría se originan en municipios del sur queretano, dato que motivó descentralizar el servicio para acercarlo a las usuarias.

La funcionaria estatal indicó que la decisión responde a una instrucción directa del gobernador Mauricio Kuri, orientada a fortalecer la presencia territorial de las instituciones que atienden a mujeres en situación de violencia.

Señaló que el objetivo es evitar que las víctimas recorran trayectos largos hasta la capital del estado para acceder a representación legal.

Coordinación entre niveles de gobierno

La maestra Judith Ortiz Monroy, titular de la Secretaría de la Mujer en San Juan del Río, asistió en representación del alcalde Roberto Cabrera Valencia y agradeció la coordinación entre las instancias estatal y municipal. Pidió a las asistentes difundir la existencia del nuevo espacio y de la Secretaría municipal para que ninguna usuaria potencial desconozca dónde acudir.

"No somos competencia, somos aliadas", expresó Ortiz Monroy al referirse al trabajo conjunto entre ambas dependencias. La funcionaria municipal sostuvo que la articulación permitirá ampliar la cobertura de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.

En la ceremonia también estuvieron Gina Sánchez Barrios, presidenta del Sistema Municipal DIF de San Juan del Río; Ana Karen Flores Patiño, en representación de la coordinadora de abogadas de las mujeres; y la regidora Norma Angélica Díaz Martínez, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia.

Estrategia Defensoras de las Mujeres

El centro forma parte del fortalecimiento de la estrategia Defensoras de las Mujeres, que la dependencia presenta como acompañamiento integral en procesos legales. Rocha Acosta explicó que el modelo va más allá de la asesoría puntual e incluye seguimiento completo del caso para evitar la revictimización.

Las abogadas adscritas al espacio brindarán representación gratuita en procesos relacionados con violencia familiar, divorcio, pensión alimenticia y guarda y custodia. La atención se ofrece con perspectiva de género y sin restricción de ingreso económico de la usuaria.

La secretaria estatal cerró su intervención dirigiéndose a las usuarias potenciales del servicio. "Levantar la voz es un derecho, pero acompañar y defender esa voz es nuestra obligación", afirmó ante las asistentes a la inauguración.

Las mujeres interesadas en solicitar atención pueden acudir directamente a las instalaciones de Secuco o canalizarse a través de la Secretaría municipal de la Mujer en San Juan del Río.

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