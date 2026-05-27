"En tres minutos me dijo que sí": Sonia Rocha revela cómo cerró acuerdo con Roberto Cabrera

La secretaria estatal relató la gestión política que permitió abrir un Centro Regional de Representación Legal en SJR.

Sonia Rocha y Judith Ortiz Monroy presiden inauguración conjunta del Centro Regional de Representación Legal en San Juan del Río.

La coordinación entre dependencias estatal y municipal busca evitar duplicidad y ampliar cobertura territorial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de mayo de 2026.- Una reunión de tres minutos entre la secretaria estatal de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, y el alcalde Roberto Cabrera Valencia bastó para sellar el acuerdo que derivó en la apertura del Centro Regional de Representación Legal para víctimas de violencia en San Juan del Río. La propia funcionaria estatal reveló el episodio durante la ceremonia de inauguración del espacio en el CECUCO.

"Me senté con él y en tres minutos me dijo que sí", refirió Rocha Acosta al dirigirse a Gina Sánchez Barrios, presidenta del Sistema Municipal DIF, quien acudió a la inauguración en representación de la alcaldía. La secretaria estatal agradeció la disposición del Ejecutivo municipal para coordinar esfuerzos con la dependencia.

"No somos competencia, somos aliadas"

La titular municipal de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, dirigió un mensaje sobre el reparto de responsabilidades entre ambos niveles de gobierno. "No somos competencia, somos aliadas", afirmó la funcionaria sanjuanense ante autoridades estatales y municipales reunidas en el evento.

Ortiz Monroy explicó que el equipo municipal ya operaba en las mismas instalaciones de Secuco cuando se diseñaba el proyecto regional. "No hay manos que alcancen, el gobierno no alcanza solo a llegar a todos los lugares", expresó la titular municipal al referirse a la necesidad de sumar estructuras institucionales para ampliar la cobertura.

Ampliación territorial del modelo

Rocha Acosta sostuvo que la articulación estado-municipio busca evitar que las instituciones operen desde el escritorio. Indicó que la instrucción dentro de la Secretaría es trabajar en territorio, en comunidades y colonias, donde las usuarias enfrentan barreras concretas para acceder a representación legal.

La funcionaria estatal afirmó que el modelo de cobertura compartida ya se replica con otras dependencias municipales en el estado, en línea con las jornadas regionales que la dependencia ha llevado a SJR. Mencionó la coordinación con las titulares de instancias de la mujer en Huimilpan, Pedro Escobedo y Amealco como ejemplos de la red institucional en operación.

Una decisión política con respaldo del gobernador

Rocha Acosta subrayó que la articulación responde a una instrucción del gobernador Mauricio Kuri orientada a fortalecer la presencia territorial de las dependencias que atienden a mujeres. Afirmó que la decisión política es no permitir que ninguna usuaria enfrente situaciones de violencia en soledad institucional.

La secretaria estatal cerró su intervención con un mensaje sobre la sostenibilidad del modelo. Sostuvo que la cobertura territorial debe seguir creciendo hasta que ninguna mujer del estado quede sin saber a qué institución acudir cuando enfrenta una situación de violencia o requiere representación legal.

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