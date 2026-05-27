"En tres minutos me dijo que sí": Sonia Rocha revela cómo cerró acuerdo con Roberto Cabrera

San Juan del Río, 27 de mayo de 2026.- Una reunión de tres minutos entre la secretaria estatal de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, y el alcalde Roberto Cabrera Valencia bastó para sellar el acuerdo que derivó en la apertura del Centro Regional de Representación Legal para víctimas de violencia en San Juan del Río. La propia funcionaria estatal reveló el episodio durante la ceremonia de inauguración del espacio en el CECUCO.
"Me senté con él y en tres minutos me dijo que sí", refirió Rocha Acosta al dirigirse a Gina Sánchez Barrios, presidenta del Sistema Municipal DIF, quien acudió a la inauguración en representación de la alcaldía. La secretaria estatal agradeció la disposición del Ejecutivo municipal para coordinar esfuerzos con la dependencia.
"No somos competencia, somos aliadas"
La titular municipal de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, dirigió un mensaje sobre el reparto de responsabilidades entre ambos niveles de gobierno. "No somos competencia, somos aliadas", afirmó la funcionaria sanjuanense ante autoridades estatales y municipales reunidas en el evento.
Ortiz Monroy explicó que el equipo municipal ya operaba en las mismas instalaciones de Secuco cuando se diseñaba el proyecto regional. "No hay manos que alcancen, el gobierno no alcanza solo a llegar a todos los lugares", expresó la titular municipal al referirse a la necesidad de sumar estructuras institucionales para ampliar la cobertura.
Ampliación territorial del modelo
Rocha Acosta sostuvo que la articulación estado-municipio busca evitar que las instituciones operen desde el escritorio. Indicó que la instrucción dentro de la Secretaría es trabajar en territorio, en comunidades y colonias, donde las usuarias enfrentan barreras concretas para acceder a representación legal.
La funcionaria estatal afirmó que el modelo de cobertura compartida ya se replica con otras dependencias municipales en el estado, en línea con las jornadas regionales que la dependencia ha llevado a SJR. Mencionó la coordinación con las titulares de instancias de la mujer en Huimilpan, Pedro Escobedo y Amealco como ejemplos de la red institucional en operación.
Una decisión política con respaldo del gobernador
Rocha Acosta subrayó que la articulación responde a una instrucción del gobernador Mauricio Kuri orientada a fortalecer la presencia territorial de las dependencias que atienden a mujeres. Afirmó que la decisión política es no permitir que ninguna usuaria enfrente situaciones de violencia en soledad institucional.
La secretaria estatal cerró su intervención con un mensaje sobre la sostenibilidad del modelo. Sostuvo que la cobertura territorial debe seguir creciendo hasta que ninguna mujer del estado quede sin saber a qué institución acudir cuando enfrenta una situación de violencia o requiere representación legal.