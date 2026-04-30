San Juan del Río, 30 Abril 2026.- La Secretaría de la Mujer del municipio de San Juan del Río pasó de seis a 13 convenios de colaboración tras la firma de siete nuevos acuerdos que incorporan a los servicios de laboratorio clínico, el peritaje psicológico y la formación universitaria como aliados directos de la dependencia municipal.
El acto protocolario fue encabezado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y la titular de la dependencia, Judith Ortiz Monroy, en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal, ubicada en el Centro Histórico.
Roberto Cabrera Valencia y Judith Ortiz Monroy encabezaron la firma de siete convenios en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx
Rubricaron los documentos representantes de Núcleo Laboratorios, Instituto Tecnológico de San Juan del Río, Instituto Universitario UNIEM, Universidad Metropolitana, Colegio de Psicología y Peritos en Razón Social A.C., Laboratorios RCA e Instituto de Estudios Técnicos OSMAR.
Cabrera Valencia inscribió la política pública de género dentro del Plan Municipal de Desarrollo y subrayó que las alianzas interinstitucionales fortalecen la prevención, atención y acompañamiento de las mujeres sanjuanenses.
Roberto Cabrera Valencia y Judith Ortiz Monroy encabezaron la firma de siete convenios en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx
"Tenemos que tener esa visibilidad en materia de una política pública dirigida a la mujer", expresó el alcalde durante el acto.
Por su parte, Judith Ortiz Monroy explicó que los convenios amplían la cobertura y calidad de los servicios al facilitar el acceso a programas de atención integral en salud, empoderamiento económico, atención a la violencia de género y desarrollo social.
Roberto Cabrera Valencia y Judith Ortiz Monroy encabezaron la firma de siete convenios en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx
La incorporación del Colegio de Psicología y Peritos en Razón Social abre la puerta a peritaje especializado en casos que llegan a la dependencia, mientras que los acuerdos con Núcleo Laboratorios y Laboratorios RCA suman estudios clínicos a la oferta de servicios.
El Tec de San Juan, UNIEM, Universidad Metropolitana e Instituto OSMAR aportan formación, capacitación y vinculación académica.
Roberto Cabrera Valencia y Judith Ortiz Monroy encabezaron la firma de siete convenios en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx
Los siete acuerdos rubricados se agregan a otros seis firmados con anterioridad y se suman a programas como las Jornadas Contigo que opera en coordinación con el Gobierno del Estado. La Secretaría de la Mujer fue creada en 2024como la cuarta de su tipo en Querétaro.