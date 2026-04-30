Amplía San Juan del Río con 7 nuevos convenios la atención integral a mujeres

Instituciones educativas, laboratorios clínicos y un colegio profesional firmaron acuerdos en salud, empoderamiento económico, peritaje psicológico y prevención de la violencia.

Firma de siete convenios entre el municipio de San Juan del Río e instituciones educativas, laboratorios clínicos y colegio profesional para fortalecer atención integral a mujeres

Roberto Cabrera Valencia y Judith Ortiz Monroy encabezaron la firma de siete convenios en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 Abril 2026.- La Secretaría de la Mujer del municipio de San Juan del Río pasó de seis a 13 convenios de colaboración tras la firma de siete nuevos acuerdos que incorporan a los servicios de laboratorio clínico, el peritaje psicológico y la formación universitaria como aliados directos de la dependencia municipal.

El acto protocolario fue encabezado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y la titular de la dependencia, Judith Ortiz Monroy, en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal, ubicada en el Centro Histórico.

Firma de siete convenios entre el municipio de San Juan del R\u00edo e instituciones educativas, laboratorios cl\u00ednicos y colegio profesional para fortalecer atenci\u00f3n integral a mujeres Roberto Cabrera Valencia y Judith Ortiz Monroy encabezaron la firma de siete convenios en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx

Rubricaron los documentos representantes de Núcleo Laboratorios, Instituto Tecnológico de San Juan del Río, Instituto Universitario UNIEM, Universidad Metropolitana, Colegio de Psicología y Peritos en Razón Social A.C., Laboratorios RCA e Instituto de Estudios Técnicos OSMAR.

Cabrera Valencia inscribió la política pública de género dentro del Plan Municipal de Desarrollo y subrayó que las alianzas interinstitucionales fortalecen la prevención, atención y acompañamiento de las mujeres sanjuanenses.

Firma de siete convenios entre el municipio de San Juan del R\u00edo e instituciones educativas, laboratorios cl\u00ednicos y colegio profesional para fortalecer atenci\u00f3n integral a mujeres Roberto Cabrera Valencia y Judith Ortiz Monroy encabezaron la firma de siete convenios en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx

"Tenemos que tener esa visibilidad en materia de una política pública dirigida a la mujer", expresó el alcalde durante el acto.

Por su parte, Judith Ortiz Monroy explicó que los convenios amplían la cobertura y calidad de los servicios al facilitar el acceso a programas de atención integral en salud, empoderamiento económico, atención a la violencia de género y desarrollo social.

Firma de siete convenios entre el municipio de San Juan del R\u00edo e instituciones educativas, laboratorios cl\u00ednicos y colegio profesional para fortalecer atenci\u00f3n integral a mujeres Roberto Cabrera Valencia y Judith Ortiz Monroy encabezaron la firma de siete convenios en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx

La incorporación del Colegio de Psicología y Peritos en Razón Social abre la puerta a peritaje especializado en casos que llegan a la dependencia, mientras que los acuerdos con Núcleo Laboratorios y Laboratorios RCA suman estudios clínicos a la oferta de servicios.

El Tec de San Juan, UNIEM, Universidad Metropolitana e Instituto OSMAR aportan formación, capacitación y vinculación académica.

Firma de siete convenios entre el municipio de San Juan del R\u00edo e instituciones educativas, laboratorios cl\u00ednicos y colegio profesional para fortalecer atenci\u00f3n integral a mujeres Roberto Cabrera Valencia y Judith Ortiz Monroy encabezaron la firma de siete convenios en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal. rotativo.com.mx

Los siete acuerdos rubricados se agregan a otros seis firmados con anterioridad y se suman a programas como las Jornadas Contigo que opera en coordinación con el Gobierno del Estado. La Secretaría de la Mujer fue creada en 2024como la cuarta de su tipo en Querétaro.

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