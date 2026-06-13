Rescatan a víctima de secuestro y detienen a siete en Querétaro

Querétaro, 13 de junio de 2026.- El rescate de una víctima de secuestro en Querétaro derivó en la detención de siete personas, luego de un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de tres entidades, informó la Fiscalía General del Estado.

La persona privada de su libertad fue localizada con vida y trasladada a instalaciones especializadas, donde recibe atención médica, psicológica y de acompañamiento conforme a los protocolos para víctimas, precisó la dependencia.

La respuesta se activó a través de la estrategia Sinergia, esquema de coordinación interinstitucional que articuló a policías estatales, federales y de dos entidades vecinas para cerrar las rutas de fuga de los probables responsables en cuestión de horas.

¿Cómo fue el rescate de la víctima de secuestro en Querétaro?

Tras la denuncia, elementos policiales ubicaron sobre la autopista México–Querétaro a tres personas que viajaban en dos de los vehículos vinculados con el caso. La Fiscalía solicitó de forma simultánea la colaboración de autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México, lo que permitió detener a otras cuatro que se desplazaban en un automóvil negro.

En el despliegue participaron la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las unidades antisecuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el C5 de la Ciudad de México y corporaciones municipales de Colón y San Juan del Río, bajo la conducción de la Policía de Investigación del Delito.

¿Qué pasó en la carretera estatal 100 de Colón?

La investigación inició el 12 de junio de 2026, cuando se reportó un robo con violencia en una empresa ubicada sobre la carretera estatal 100, en Colón. De acuerdo con las primeras indagatorias, varias personas ingresaron al inmueble y se ostentaron como personal de una autoridad federal para intimidar a los trabajadores administrativos, a quienes despojaron de diversas pertenencias.

Después del asalto, los probables intervinientes privaron de la libertad a una persona y huyeron a bordo de varios vehículos, hecho que detonó los mecanismos de búsqueda que terminaron en las capturas. El caso se suma a la cadena de cateos simultáneos que la estrategia ha ejecutado este año en distintos municipios, incluidos los recientes operativos de Sinergia en SJR.

Las indagatorias siguen abiertas para precisar la participación de cada detenido y reunir los elementos que permitan su judicialización.