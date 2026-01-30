Querétaro — 30 de enero de 2025. —Más de mil 800 cateos realizados en 2025, operativos conjuntos con estados vecinos y una reducción superior al 30 por ciento en homicidios dolosos posicionan a Querétaro entre las cuatro entidades con menor incidencia de este delito a nivel nacional. La Fiscalía General del Estado defendió la estrategia Sinergia como el eje operativo que ha definido la agenda de seguridad en la entidad, con resultados que incluyen el triple de detenciones respecto a periodos anteriores.

La estrategia Sinergia pasó de ser un esquema de coordinación voluntaria a convertirse en obligación jurídica tras una reforma a la Ley de Seguridad del Estado. Este cambio normativo formaliza el trabajo conjunto entre corporaciones municipales, estatales y federales bajo objetivos comunes para desarticular estructuras criminales. La entidad ha mantenido una tendencia sostenida a la baja en delitos de alto impacto en Querétaro durante los últimos meses.

Operativos coordinados entre corporaciones municipales, estatales y federales permitieron más de mil 800 cateos durante el año. rotativo.com.mx

El fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, explicó que el despliegue operativo abarca no solo delitos de alto impacto, sino también robos, delitos contra la salud, violencia familiar, delitos sexuales y fraudes financieros. "Hoy Sinergia ya no es un acuerdo informal, es una obligación jurídica que nos permite coordinar investigaciones, cateos y detenciones", señaló el funcionario durante la presentación de resultados.

Coordinación regional fortalece judicializaciones en Querétaro

El trabajo coordinado con otras fiscalías ha sido determinante para los resultados obtenidos. La colaboración con Guanajuato y la Fiscalía General de la República permitió incrementar las consignaciones federales y fortalecer las judicializaciones en ambos ámbitos. Según precisó Hernández, las remisiones de casos por delitos federales aumentaron de manera significativa durante el año.

"Cuando trabajamos de manera coordinada, los resultados se multiplican", sostuvo el fiscal. Esta colaboración se extiende a operativos regionales y al intercambio de información con entidades vecinas, lo que ha permitido contener delitos con dinámicas interestatales. Las acciones conjuntas incluyen cateos simultáneos y seguimiento de objetivos que operan en más de una entidad.

La estrategia ya fue expuesta ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde se analiza como un modelo replicable para otras entidades. El fiscal indicó que varios estados han mostrado interés en conocer los mecanismos de coordinación implementados en Querétaro ante la necesidad de reforzar el trabajo regional contra la violencia.

La Fiscalía informó que continuará ampliando el alcance de los operativos conjuntos para atender cualquier delito que afecte a la población, con el objetivo de mantener a Querétaro entre los estados con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional.