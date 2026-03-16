Muere conductor tras chocar contra poste en carretera de El Marqués

Bomberos realizaron maniobras de extracción del cuerpo con atrapamiento en el vehículo.

Accidente vial con choque contra poste de concreto en carretera estatal 200 de El Marqués, Querétaro.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de El Marqués en el sitio del accidente fatal sobre la carretera estatal 200.

Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 16 Marzo 2026.- Un conductor perdió la vida tras impactar su vehículo contra un poste de concreto sobre la carretera estatal 200, a la altura de la zona de Marqués del Río, en dirección a La Cañada. Protección Civil y Bomberos de El Marqués atendieron el reporte durante la tarde-noche y confirmaron el deceso al arribar al sitio del accidente.

La sección Médica Prehospitalaria del cuerpo de Bomberos verificó que el conductor ya no presentaba signos vitales al interior del vehículo.

Accidente vial con choque contra poste de concreto en carretera estatal 200 de El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro Elementos de Protección Civil y Bomberos de El Marqués en el sitio del accidente fatal sobre la carretera estatal 200. Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.

Ante las condiciones del siniestro, la sección de Rescate evaluó la escena y diseñó un plan de maniobras para la extracción del cuerpo, que presentaba atrapamiento físico dentro de la unidad siniestrada.

Personal de la Policía de Operación Estratégica y Seguridad (POES) de Querétaro acudió al lugar, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués y la Secretaría de Movilidad del mismo municipio, quienes resguardaron la zona y regularon la circulación sobre la carretera estatal 200 durante los trabajos de recuperación.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acordonaron el área hasta el arribo de peritos en criminalística, el servicio médico forense y personal de investigación del delito.

Accidente vial con choque contra poste de concreto en carretera estatal 200 de El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro Elementos de Protección Civil y Bomberos de El Marqués en el sitio del accidente fatal sobre la carretera estatal 200. Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.

Los especialistas tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para los trámites de ley correspondientes.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad del conductor ni las causas que originaron el percance. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre las circunstancias previas al impacto contra el poste de concreto.

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