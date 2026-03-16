El Marqués, 16 Marzo 2026.- Un conductor perdió la vida tras impactar su vehículo contra un poste de concreto sobre la carretera estatal 200, a la altura de la zona de Marqués del Río, en dirección a La Cañada. Protección Civil y Bomberos de El Marqués atendieron el reporte durante la tarde-noche y confirmaron el deceso al arribar al sitio del accidente.
La sección Médica Prehospitalaria del cuerpo de Bomberos verificó que el conductor ya no presentaba signos vitales al interior del vehículo.
Elementos de Protección Civil y Bomberos de El Marqués en el sitio del accidente fatal sobre la carretera estatal 200. Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.
Ante las condiciones del siniestro, la sección de Rescate evaluó la escena y diseñó un plan de maniobras para la extracción del cuerpo, que presentaba atrapamiento físico dentro de la unidad siniestrada.
Personal de la Policía de Operación Estratégica y Seguridad (POES) de Querétaro acudió al lugar, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de El Marqués y la Secretaría de Movilidad del mismo municipio, quienes resguardaron la zona y regularon la circulación sobre la carretera estatal 200 durante los trabajos de recuperación.
Elementos de seguridad y servicios de emergencia acordonaron el área hasta el arribo de peritos en criminalística, el servicio médico forense y personal de investigación del delito.
Elementos de Protección Civil y Bomberos de El Marqués en el sitio del accidente fatal sobre la carretera estatal 200. Foto: Facebook/Protección Civil El Marqués.
Los especialistas tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para los trámites de ley correspondientes.
Las autoridades no dieron a conocer la identidad del conductor ni las causas que originaron el percance. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre las circunstancias previas al impacto contra el poste de concreto.