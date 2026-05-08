Carambola de cuatro vehículos y una grúa moviliza emergencia en Jurica

Bomberos contuvieron derrame de líquidos; Protección Civil municipal no precisó la cifra de lesionados.

Carambola de cuatro vehículos y una grúa de plataforma sobre Paseo de la República en colonia Jurica, Querétaro capital

Personal de Protección Civil municipal y Bomberos Querétaro atendieron la carambola sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica.

Foto: Protección Civil.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de mayo de 2026. —Cuatro vehículos tipo sedán y una grúa de plataforma se vieron involucrados en una carambola sobre Paseo de la República, a la altura del kilómetro 12+800 en dirección a San Luis Potosí, en la colonia Jurica de Querétaro capital.

Personal de Protección Civil del municipio realizó labores de abanderamiento y atención prehospitalaria, en coordinación con Bomberos Querétaro, que efectuó la contención de derrame de líquidos derivado del impacto, mientras elementos de la Guardia Nacional resguardaron el perímetro durante el operativo.

Carambola de cuatro veh\u00edculos y una gr\u00faa de plataforma sobre Paseo de la Rep\u00fablica en colonia Jurica, Quer\u00e9taro capital Personal de Protección Civil municipal y Bomberos Querétaro atendieron la carambola sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica. Foto: Protección Civil.

La autoridad municipal no precisó la hora a la que se registró el siniestro, el número total de personas lesionadas ni si alguna requirió traslado hospitalario, y tampoco especificó el tipo de líquidos contenidos sobre la cinta asfáltica.

El tramo donde ocurrió la colisión es una arteria de alto flujo vehicular que conecta la zona norte de la capital con la salida hacia el estado vecino, donde Rotativo ha documentado accidentes previos con saldo de afectados.

La contención de derrames es uno de los protocolos prioritarios en este corredor.

Carambola de cuatro veh\u00edculos y una gr\u00faa de plataforma sobre Paseo de la Rep\u00fablica en colonia Jurica, Quer\u00e9taro capital Personal de Protección Civil municipal y Bomberos Querétaro atendieron la carambola sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica. Foto: Protección Civil.

Bomberos Querétaro replicó el procedimiento que la corporación ha aplicado en otros siniestros de la vialidad, donde la presencia de combustible o aceite sobre el pavimento eleva el riesgo de impactos secundarios entre las unidades que circulan a velocidad alta.

La volcadura de marzo de 2025 sobre el mismo Paseo de la República requirió un despliegue similar para liberar a una persona y atender las afectaciones viales que se generaron en ambos sentidos.

Carambola de cuatro veh\u00edculos y una gr\u00faa de plataforma sobre Paseo de la Rep\u00fablica en colonia Jurica, Quer\u00e9taro capital Personal de Protección Civil municipal y Bomberos Querétaro atendieron la carambola sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica. Foto: Protección Civil.

Protección Civil del Municipio de Querétaro reiteró el exhorto a los conductores que transitan por la zona a respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y conducir con precaución, en un corredor donde Rotativo registró en octubre de 2025 el fallecimiento de un motociclista tras un impacto con una camioneta a la altura de Juriquilla.

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