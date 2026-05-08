Carambola de cuatro vehículos y una grúa moviliza emergencia en Jurica

Querétaro, 8 de mayo de 2026. —Cuatro vehículos tipo sedán y una grúa de plataforma se vieron involucrados en una carambola sobre Paseo de la República, a la altura del kilómetro 12+800 en dirección a San Luis Potosí, en la colonia Jurica de Querétaro capital.
Personal de Protección Civil del municipio realizó labores de abanderamiento y atención prehospitalaria, en coordinación con Bomberos Querétaro, que efectuó la contención de derrame de líquidos derivado del impacto, mientras elementos de la Guardia Nacional resguardaron el perímetro durante el operativo.
Personal de Protección Civil municipal y Bomberos Querétaro atendieron la carambola sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica. Foto: Protección Civil.
La autoridad municipal no precisó la hora a la que se registró el siniestro, el número total de personas lesionadas ni si alguna requirió traslado hospitalario, y tampoco especificó el tipo de líquidos contenidos sobre la cinta asfáltica.
El tramo donde ocurrió la colisión es una arteria de alto flujo vehicular que conecta la zona norte de la capital con la salida hacia el estado vecino, donde Rotativo ha documentado accidentes previos con saldo de afectados.
La contención de derrames es uno de los protocolos prioritarios en este corredor.
Personal de Protección Civil municipal y Bomberos Querétaro atendieron la carambola sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica. Foto: Protección Civil.
Bomberos Querétaro replicó el procedimiento que la corporación ha aplicado en otros siniestros de la vialidad, donde la presencia de combustible o aceite sobre el pavimento eleva el riesgo de impactos secundarios entre las unidades que circulan a velocidad alta.
La volcadura de marzo de 2025 sobre el mismo Paseo de la República requirió un despliegue similar para liberar a una persona y atender las afectaciones viales que se generaron en ambos sentidos.
Personal de Protección Civil municipal y Bomberos Querétaro atendieron la carambola sobre Paseo de la República, a la altura de Jurica. Foto: Protección Civil.
Protección Civil del Municipio de Querétaro reiteró el exhorto a los conductores que transitan por la zona a respetar los límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y conducir con precaución, en un corredor donde Rotativo registró en octubre de 2025 el fallecimiento de un motociclista tras un impacto con una camioneta a la altura de Juriquilla.