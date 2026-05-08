Clouthier deja el IME y va por la gubernatura de Nuevo León

México, 8 de mayo de 2026. — "Es muy especial Tatiana, en el buen sentido. Es una mujer extraordinaria", definió Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional al confirmar el jueves la salida de Tatiana Clouthier Carrillo del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

La renuncia se entregó el martes 5 de mayo, fue aceptada el miércoles, y la propia presidenta la anunció el jueves: la sinaloense regresa a Nuevo León para disputar la candidatura de Morena a la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

La salida cumple con el criterio que Sheinbaum estableció para todo su gabinete: quien aspire a competir en 2027 debe separarse del cargo con anticipación.



Clouthier asumió el IME el 1 de octubre de 2024, apenas hace un año y dos meses. Sheinbaum reconoció la labor de vinculación que la regiomontana sostuvo con la comunidad mexicana en Estados Unidos durante su gestión.

La maniobra le otorga ventaja operativa. La titularidad del IME funcionaba como obstáculo para la operación territorial, según fuentes cercanas al equipo.

Con la renuncia, Clouthier obtuvo aproximadamente dos meses de adelanto para intensificar su trabajo en Nuevo León, su punto débil reconocido. El alcalde Andrés Mijes también solicitó licencia para sumarse al proceso, aunque su operación arrancará formalmente en junio.

Clouthier llega al proceso interno con experiencia federal. Fue secretaria de Economía con Andrés Manuel López Obrador entre enero de 2021 y octubre de 2022, y diputada federal antes de eso.

Es hija de Manuel J. "Maquío" Clouthier, candidato presidencial del PAN en 1988 y figura emblemática de la oposición de aquella etapa política.

Una encuesta reciente de Grupo Reforma coloca a Mariana Rodríguez y a Luis Donaldo Colosio Riojas, ambos de Movimiento Ciudadano, con ventaja en la entidad.

El reto interno será doble. Tendrá que competir en la encuesta de Morena contra otros perfiles que comenzarán a destaparse en las próximas semanas y, posteriormente, contra una oposición que en Nuevo León mantiene tracción electoral. Clouthier publicó en abril un video en redes sociales en el que aseguró ser "la más preparada" para encabezar el gobierno estatal.

La presidenta no detalló si Morena adoptará reglas internas adicionales para el proceso de selección. Tampoco precisó cuándo se publicará la convocatoria oficial.