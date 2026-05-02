México, 2 de mayo de 2026. —El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos emanados de Morena, presentaron solicitud de licencia temporal a sus cargos durante la noche del viernes 1 de mayo, dos días después de que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York los imputó —junto con otros ocho funcionarios y exfuncionarios estatales— por delitos de narcotráfico y armas. La acusación, abierta el 29 de abril, los señala de proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya, de 76 años, comunicó su decisión en un mensaje grabado y difundido por el Gobierno de Sinaloa.

"Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra", afirmó el mandatario, quien rechazó la imputación y aseguró que pidió la licencia para no entorpecer la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de la solicitud de detención con fines de extradición remitida por Estados Unidos.

Horas más tarde, en sesión extraordinaria nocturna convocada a las 22:15, el Cabildo de Culiacán aprobó por unanimidad la licencia de más de 10 días solicitada por Gámez Mendívil y designó como alcaldesa provisional a Ana Miriam Ramos Villarreal, hasta entonces síndica procuradora del Ayuntamiento.

El alcalde no asistió a la sesión. La regidora priista Erika Sánchez reprochó públicamente la ausencia. Antes de pedir la licencia, Gámez Mendívil había escrito en su cuenta de X que los señalamientos "no tienen fundamento".

Según el escrito de 34 páginas firmado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, los Chapitos —hijos de Joaquín El Chapo Guzmán— habrían respaldado la elección de Rocha Moya en 2021 mediante intimidación y secuestro de rivales políticos a cambio de protección institucional.

La acusación atribuye a Gámez Mendívil haber recibido más de 10 mil dólares mensuales en sobornos desde junio de 2022 para blindar las operaciones del cártel en la capital sinaloense.

La lista incluye además al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, al subprocurador estatal Dámaso Castro Zaavedra y a cuatro exmandos policiales y exsecretarios estatales. El documento completo está disponible en el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

El Congreso de Sinaloa sesiona este sábado a las 8:00 horas, tiempo local, para resolver la licencia y designar gobernador interino, según convocatoria del presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez.

En la antesala suenan los nombres de Feliciano Castro Meléndez, secretario general de Gobierno; la senadora Imelda Castro Castro, y Graciela Domínguez Nava.

No habrá elección extraordinaria: el siguiente proceso para renovar la gubernatura ya estaba previsto para 2027.

La FGR, a través del titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, calificó como insuficientes los argumentos enviados por Washington para sostener una eventual extradición y solicitó al gobierno estadounidense las pruebas que respaldan la imputación.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves que solo procederá contra Rocha Moya si existen pruebas contundentes. Hasta el momento, ninguno de los diez imputados ha sido detenido y la causa sigue abierta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York bajo la jueza federal Katherine Polk Failla.