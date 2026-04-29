Senado aprueba informe GN 2025: menos efectivos y cobertura reducida pese a récord de decomisos

El Senado avaló el primer informe bajo la Sedena con 82 votos; la oposición advirtió falta de trazabilidad en los resultados.

Sesión del Senado de México donde se aprueba informe de la Guardia Nacional 2025 con reducción de efectivos y datos de decomisos de fentanilo

La Guardia Nacional decomisó más de 455 mil pastillas de fentanilo en 2025, pero cerró el año con 16 mil elementos menos que en 2024, una reducción del 12% en su estado de fuerza.

Foto: GN.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 29, 2026
Mariana Torres García

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México, 29 de abril de 2026. — La Guardia Nacional (GN) detuvo a 8 mil 505 personas, desmanteló mil 146 tomas clandestinas de combustible, aseguró 21 millones de litros de hidrocarburos y decomisó más de 455 mil pastillas de fentanilo durante 2025, según el informe anual que el Senado de la República aprobó ayer con 82 votos del bloque mayoritario y 28 abstenciones de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

Los números operativos son los más altos desde que existe la corporación, pero llegan con una advertencia que la oposición no dejó pasar: al cierre del año la institución tenía 16 mil elementos menos que en 2024, una contracción del 12% que pasó el estado de fuerza de 137 mil a 121 mil 247 integrantes.

Es el primero informe de la GN que presenta la Secretaría de la Defensa Nacional y no la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, derivado de la nueva ley aprobada en 2025.

El documento incluye, por primera vez, un apartado de rendición de cuentas donde la institución reconoce que durante el año presentó 103 denuncias penales contra 320 de sus integrantes por actos contrarios a la ley, aunque admite no contar con registros de elementos sancionados penalmente en ese periodo. Sí consigna que 58 integrantes recibieron sanciones administrativas: 17 fueron removidos de su cargo, 39 suspendidos temporalmente y dos reubicados en otra unidad.

La senadora de Morena Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional, calificó el informe como "testimonio de trabajo y disciplina", y el legislador Luis Fernando Salazar atribuyó a la corporación una reducción del 47% en delitos de alto impacto entre 2018 y 2025. La CNDH no emitió recomendaciones por exceso de la fuerza durante el año, señaló el documento.

El dato que incomodó al oficialismo y a la oposición

El senador de Movimiento Ciudadano Néstor Camarillo votó a favor del informe pero advirtió que la baja en el estado de fuerza "no es un tema menor". En 2024 la GN operó con 137 mil efectivos; un año después cerró con 121 mil 247.

A eso se sumó que la cobertura de municipios prioritarios se redujo de 50 a 36. Camarillo exigió saber cómo se va a recuperar esa capacidad antes de que el próximo informe llegue al Senado. La senadora priísta Anabell Ávalos expresó una preocupación similar, aunque reconoció los avances operativos.

El panista Francisco Javier Ramírez Acuña fue más directo: el informe cumple formalmente con lo que marca la ley, dijo, "pero no ofrece información suficiente para evaluación sustantiva, presenta datos agregados pero carece de trazabilidad".

El documento ya fue remitido a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La Guardia Nacional no precisó las causas de la baja en el número de efectivos ni el calendario para recuperar la cobertura en los 14 municipios que dejaron de ser atendidos como prioritarios.

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