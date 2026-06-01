Sanciona EU a dos redes financieras del Cártel de Sinaloa por fentanilo

El Departamento del Tesoro congeló activos de operadores señalados de convertir las ganancias del narcotráfico en criptomonedas.

Sede del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dependencia que sancionó a redes financieras del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra dos redes financieras ligadas al Cártel de Sinaloa.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 01, 2026
Mariana Torres García

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Estados Unidos, 1 de Junio de 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 12 personas y dos empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, en una ofensiva contra dos redes dedicadas al tráfico de fentanilo y al lavado de las ganancias que ese negocio genera en territorio estadounidense.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que las medidas apuntan a dos estructuras distintas. Una se especializa en convertir en criptomonedas el efectivo de la venta de fentanilo; la otra opera en la producción y distribución de metanfetamina, heroína y cocaína.

La red del dinero digital

La primera estructura está encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como operador financiero de la facción de Los Chapitos. Según el Tesoro, asumió ese papel tras el asesinato de un lavador sancionado previamente en 2023.

Su red recolecta efectivo en Estados Unidos, lo transforma en activos digitales y lo transfiere al cártel en México, en parte mediante empresas fachada. Entre sus colaboradores figuran un intermediario encargado de las transferencias con direcciones de criptomonedas y un mensajero que reunía el efectivo en las calles estadounidenses.

El prófugo con presencia en seis estados

La segunda red se atribuye a Jesús González Peñuelas, narcotraficante prófugo al que Washington ubica con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

La acción se suma a la estrategia antidrogas que la Casa Blanca formalizó para 2026 y que endureció el condicionamiento de la cooperación bilateral.

El paquete forma parte del seguimiento al tráfico de fentanilo que mantiene tensa la relación con México y que ha derivado en operativos como los desplegados contra Los Salazar en el centro del país.

Las sanciones implican el congelamiento de bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con los señalados.

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