Condenan a exasistente de Matthew Perry por su muerte con ketamina

Kenneth Iwamasa fue sentenciado a 3 años y 5 meses de prisión por aplicar la sustancia que terminó con la vida del actor de Friends.

El actor Matthew Perry en una alfombra roja, conocido por su papel en la serie Friends.

Matthew Perry, estrella de Friends, murió en octubre de 2023 por los efectos del anestésico.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 01, 2026
Mariana Torres García

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Los Ángeles, Estados Unidos, 1 de junio de 2026.- Kenneth Iwamasa, quien fue asistente personal del actor Matthew Perry, fue sentenciado a 3 años y 5 meses de prisión por administrar las inyecciones de ketamina que provocaron la muerte de la estrella de Friends.

El fallo cierra uno de los capítulos del proceso judicial abierto tras el fallecimiento del intérprete, ocurrido en octubre de 2023. Iwamasa reconoció su responsabilidad en el suministro de la sustancia al actor.

El papel del asistente

De acuerdo con la investigación, el exempleado aplicó dosis del anestésico fuera de cualquier supervisión médica. La autoridad lo ubicó como una pieza clave en la cadena que permitió a Perry acceder a la ketamina al margen de un tratamiento controlado.

Un caso con varios implicados

La muerte del actor derivó en un proceso que alcanzó a distintas personas vinculadas con el suministro de la droga. La condena al asistente se suma a las acciones legales emprendidas contra quienes facilitaron el acceso al fármaco.

Con esta sentencia, el caso avanza hacia su resolución, mientras la familia del actor y sus seguidores siguen de cerca el desenlace de los demás implicados.

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