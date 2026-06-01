Cierran Av. Corregidora Norte la noche del 1 de junio por obra del tren

La vialidad permanecerá sin servicio en ambos cuerpos desde la noche del 1 de junio y reabrirá de forma parcial la madrugada siguiente.

El cierre total abarca ambos cuerpos de Avenida Corregidora Norte, una de las arterias con mayor carga vehicular de la capital queretana.

Los trabajos forman parte de la obra federal del Tren México-Querétaro, que interviene la zona de El Cerrito desde enero.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de junio de 2026.- Las autoridades anunciaron el cierre total de Avenida Corregidora Norte, en ambos cuerpos vehiculares, por los trabajos de la obra federal del Tren México-Querétaro durante la noche del 1 de junio.

La restricción correrá desde las 20:30 horas y la circulación reabrirá de forma parcial a las 5:00 horas del 2 de junio. El horario adelanta el arranque respecto a los cierres nocturnos que la obra venía aplicando a partir de las 23:00.

El canal oficial @obrastrenqro pidió a los automovilistas planear rutas alternas con anticipación y consultar el mapa de afectaciones antes de circular por la zona.

¿Por qué cierra de nuevo Corregidora Norte por la obra del tren?

El corte permite a las cuadrillas trabajar sin flujo vehicular en uno de los corredores de mayor tránsito de la capital. No es el primero del corredor: el corte de febrero ya había dejado a los conductores sin paso durante la madrugada.

La intervención se concentra en la zona de El Cerrito, donde los trabajos arrancaron en enero y han impuesto una reducción de carriles que recortó a la mitad la capacidad de la arteria.

En abril, el avance de obra liberó un primer carril y habilitó un tramo en doble sentido entre Juana de Arco y Primavera. El esquema de carriles reducidos que volverá al amanecer del 2 de junio es el mismo que opera durante el día desde ese ajuste.

Las autoridades estatales han calculado que la etapa de El Cerrito debe concluir hacia junio, cuando comenzaría la ampliación del puente de Bernardo Quintana, la siguiente fase de mayor magnitud del proyecto ferroviario.

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