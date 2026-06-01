Cierran Av. Corregidora Norte la noche del 1 de junio por obra del tren

Querétaro, 1 de junio de 2026.- Las autoridades anunciaron el cierre total de Avenida Corregidora Norte, en ambos cuerpos vehiculares, por los trabajos de la obra federal del Tren México-Querétaro durante la noche del 1 de junio.
La restricción correrá desde las 20:30 horas y la circulación reabrirá de forma parcial a las 5:00 horas del 2 de junio. El horario adelanta el arranque respecto a los cierres nocturnos que la obra venía aplicando a partir de las 23:00.
El canal oficial @obrastrenqro pidió a los automovilistas planear rutas alternas con anticipación y consultar el mapa de afectaciones antes de circular por la zona.
¿Por qué cierra de nuevo Corregidora Norte por la obra del tren?
El corte permite a las cuadrillas trabajar sin flujo vehicular en uno de los corredores de mayor tránsito de la capital. No es el primero del corredor: el corte de febrero ya había dejado a los conductores sin paso durante la madrugada.
La intervención se concentra en la zona de El Cerrito, donde los trabajos arrancaron en enero y han impuesto una reducción de carriles que recortó a la mitad la capacidad de la arteria.
En abril, el avance de obra liberó un primer carril y habilitó un tramo en doble sentido entre Juana de Arco y Primavera. El esquema de carriles reducidos que volverá al amanecer del 2 de junio es el mismo que opera durante el día desde ese ajuste.
Las autoridades estatales han calculado que la etapa de El Cerrito debe concluir hacia junio, cuando comenzaría la ampliación del puente de Bernardo Quintana, la siguiente fase de mayor magnitud del proyecto ferroviario.