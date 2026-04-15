Querétaro, 15 de abril de 2026. — Las obras federales del tren México-Querétaro liberan el primer carril del puente vehicular en El Cerrito este sábado 18 de abril, lo que activará un cambio inmediato en el operativo de contraflujo en Prolongación Corregidora Norte y dará paso a la construcción de la mitad restante de la infraestructura.
Así lo confirmó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, quien aseguró que la obra avanza en tiempo y forma según el calendario federal.
"Ya prácticamente está terminada esta primera mitad de la obra", precisó el alcalde durante la conferencia de prensa semanal. Macías Olvera detalló que la circulación se trasladará al nuevo carril del área poniente y que los trabajos se moverán al espacio que actualmente se utiliza, donde se construirá la mitad faltante del puente.
Reconoció que aún no hay certeza si el cambio de sentido se ejecutará el 18 o el 25 de abril.
El edil informó que este fin de semana se anunciará el detalle del nuevo operativo de movilidad. La obra forma parte del proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro de 226 kilómetros de vía doble con inversión federal de 144 mil millones de pesos, a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las obras en Corregidora Norte arrancaron el 26 de enero pasado y desde entonces han modificado 23 rutas de Qrobús. Los trabajos en El Cerrito deben concluir antes de junio, según informó el secretario de Gobierno estatal Eric Gudiño, fecha tras la cual las intervenciones de mayor magnitud se trasladarán a Bernardo Quintana, donde se contempla la ampliación del puente como parte de la adecuación vial del proyecto ferroviario.
Macías Olvera destacó la coordinación con el delegado federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y agradeció el respaldo de las dependencias federales involucradas en el proyecto.
Las autoridades municipales mantienen reuniones semanales con instancias federales y equipos técnicos para coordinar la implementación de la obra en la zona metropolitana.
La administración municipal anunciará en los próximos días los pormenores del cambio de sentido del contraflujo, con fecha definitiva entre el 18 y el 25 de abril.
El operativo de la ruta de apoyo gratuita, que ha movilizado a usuarios desde enero, mantendrá su frecuencia actual durante la transición, según confirmó el edil.