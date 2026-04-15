Tren México-Querétaro libera primer carril en El Cerrito este sábado 18 de abril

El contraflujo en Corregidora Norte cambia de sentido y arranca la construcción de la mitad faltante del puente vehicular del proyecto ferroviario.

Obras del tren México-Querétaro en avenida Corregidora Norte zona El Cerrito en Querétaro capital

Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro, anuncia el calendario de las obras del tren México-Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 15 de abril de 2026. — Las obras federales del tren México-Querétaro liberan el primer carril del puente vehicular en El Cerrito este sábado 18 de abril, lo que activará un cambio inmediato en el operativo de contraflujo en Prolongación Corregidora Norte y dará paso a la construcción de la mitad restante de la infraestructura.

Así lo confirmó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, quien aseguró que la obra avanza en tiempo y forma según el calendario federal.

"Ya prácticamente está terminada esta primera mitad de la obra", precisó el alcalde durante la conferencia de prensa semanal. Macías Olvera detalló que la circulación se trasladará al nuevo carril del área poniente y que los trabajos se moverán al espacio que actualmente se utiliza, donde se construirá la mitad faltante del puente.

Reconoció que aún no hay certeza si el cambio de sentido se ejecutará el 18 o el 25 de abril.

El edil informó que este fin de semana se anunciará el detalle del nuevo operativo de movilidad. La obra forma parte del proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro de 226 kilómetros de vía doble con inversión federal de 144 mil millones de pesos, a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las obras en Corregidora Norte arrancaron el 26 de enero pasado y desde entonces han modificado 23 rutas de Qrobús. Los trabajos en El Cerrito deben concluir antes de junio, según informó el secretario de Gobierno estatal Eric Gudiño, fecha tras la cual las intervenciones de mayor magnitud se trasladarán a Bernardo Quintana, donde se contempla la ampliación del puente como parte de la adecuación vial del proyecto ferroviario.

Macías Olvera destacó la coordinación con el delegado federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y agradeció el respaldo de las dependencias federales involucradas en el proyecto.

Las autoridades municipales mantienen reuniones semanales con instancias federales y equipos técnicos para coordinar la implementación de la obra en la zona metropolitana.

La administración municipal anunciará en los próximos días los pormenores del cambio de sentido del contraflujo, con fecha definitiva entre el 18 y el 25 de abril.

El operativo de la ruta de apoyo gratuita, que ha movilizado a usuarios desde enero, mantendrá su frecuencia actual durante la transición, según confirmó el edil.

gobiernofelifer maciasobras publicastren mx-qroqueretaro

Reciente

Senador Agustín Dorantes Lámbarri durante mesa de trabajo sobre seguridad pública en el Senado de la República
Noticias

Dorantes: examen de confianza desde candidato

Senador queretano plantea controles de confianza para mandos y aspirantes a cargos de elección popular.

Recaudación de impuesto predial en el municipio de Querétaro durante 2026 acumula mil 399 millones de pesos
Querétaro

Predial Querétaro suma 1,399 mdp

El municipio capital sostiene el congelamiento del impuesto desde 2018 y descarta cualquier incremento para los siguientes ejercicios fiscales.

Beneficiarios del programa Impulso Educativo certifican bachillerato con el municipio de Querétaro
Querétaro

400 certifican bachillerato en Querétaro

El programa Impulso Educativo del municipio capital entregará certificados en próximos días tras concluir tres meses de capacitación presencial.

Felifer Macías encabeza entrega del programa Conectados con laptops para estudiantes en Querétaro
Querétaro

Conectados cierra con 4,918 laptops

El municipio capital recibió 15 mil solicitudes y benefició al 33% de los aspirantes con cobertura en las siete delegaciones.