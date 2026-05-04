Felifer aclara que en Bernardo Quintana solo hay estudios de suelos, no obra del Tren México–Querétaro

El alcalde de Querétaro confirmó que los trabajos del fin de semana en el bulevar fueron previos a la obra federal y se realizaron en horarios nocturnos sin afectaciones; la intervención mayor arrancará una vez concluyan los trabajos en El Cerrito.

Trabajos nocturnos en el bulevar Bernardo Quintana de Querétaro durante operativo de movilidad federal

Los estudios de suelo se realizaron en horarios nocturnos sin afectación al tránsito vehicular.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de mayo de 2026.— El alcalde Felifer Macías Olvera aclaró que los trabajos realizados el fin de semana en el bulevar Bernardo Quintana corresponden a estudios de mecánica de suelos previos a la obra federal del Tren México–Querétaro y no al arranque de la intervención principal en la vialidad.

"Lo que vimos el fin de semana fueron estudios de mecánica de suelos. No ha arrancado ninguna obra en esta vialidad", precisó el edil durante su conferencia semanal de prensa.

Macías Olvera detalló que los estudios técnicos son requisitos previos al inicio de la obra federal, se ejecutaron únicamente durante el fin de semana y en horarios donde el impacto a la movilidad fue prácticamente nulo. Adelantó que en los próximos días no se contemplan trabajos extraordinarios en esa vialidad.

¿Cuándo arrancan las obras en Bernardo Quintana por el Tren México–Querétaro?

El alcalde no precisó una fecha específica para el inicio de la intervención mayor, pero adelantó que el municipio informará oportunamente cuando comiencen los trabajos.

La obra en Bernardo Quintana contempla la ampliación del puente vehicular como parte de la adecuación necesaria para el paso del proyecto ferroviario federal.

El Cerrito sigue como la obra vigente del proyecto ferroviario

Macías Olvera reiteró que la obra del puente vehicular en El Cerrito, sobre Prolongación Corregidora Norte, sigue siendo la intervención vigente del proyecto del Tren México–Querétaro y opera "muy bien".

La intervención en Bernardo Quintana iniciará una vez se concluyan los trabajos en esa zona, conforme al calendario federal.

"Hoy lo que les puedo decir es que hay una gran coordinación, gran comunicación con el Gobierno federal. La obra en El Cerrito, que es la que hoy es vigente, va operando muy bien", afirmó el alcalde.

¿Cómo se informa a los ciudadanos sobre los trabajos en Bernardo Quintana?

El edil señaló que las cuentas oficiales del municipio publican los avisos de cierres y trabajos previos en el bulevar, con el objetivo de que los ciudadanos puedan monitorear la información oficial y planear sus rutas. Los cierres viales relacionados con los estudios técnicos se realizan exclusivamente en horario nocturno.

El municipio ha mantenido habilitada la cuenta @obrastrenqro en redes sociales como X, Facebook, Instagram y TikTok para que la población se informe en tiempo real sobre temas de movilidad derivados de la obra federal.

El bulevar Bernardo Quintana es una de las vialidades de mayor flujo vehicular de la Zona Metropolitana de Querétaro y conecta con el Anillo Vial Junípero Serra y otras vías primarias. Información oficial sobre la obra federal puede consultarse en el portal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

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