Querétaro, 4 de mayo de 2026.— El alcalde Felifer Macías Olvera aclaró que los trabajos realizados el fin de semana en el bulevar Bernardo Quintana corresponden a estudios de mecánica de suelos previos a la obra federal del Tren México–Querétaro y no al arranque de la intervención principal en la vialidad.
"Lo que vimos el fin de semana fueron estudios de mecánica de suelos. No ha arrancado ninguna obra en esta vialidad", precisó el edil durante su conferencia semanal de prensa.
Macías Olvera detalló que los estudios técnicos son requisitos previos al inicio de la obra federal, se ejecutaron únicamente durante el fin de semana y en horarios donde el impacto a la movilidad fue prácticamente nulo. Adelantó que en los próximos días no se contemplan trabajos extraordinarios en esa vialidad.
¿Cuándo arrancan las obras en Bernardo Quintana por el Tren México–Querétaro?
El alcalde no precisó una fecha específica para el inicio de la intervención mayor, pero adelantó que el municipio informará oportunamente cuando comiencen los trabajos.
La obra en Bernardo Quintana contempla la ampliación del puente vehicular como parte de la adecuación necesaria para el paso del proyecto ferroviario federal.
El Cerrito sigue como la obra vigente del proyecto ferroviario
Macías Olvera reiteró que la obra del puente vehicular en El Cerrito, sobre Prolongación Corregidora Norte, sigue siendo la intervención vigente del proyecto del Tren México–Querétaro y opera "muy bien".
La intervención en Bernardo Quintana iniciará una vez se concluyan los trabajos en esa zona, conforme al calendario federal.
"Hoy lo que les puedo decir es que hay una gran coordinación, gran comunicación con el Gobierno federal. La obra en El Cerrito, que es la que hoy es vigente, va operando muy bien", afirmó el alcalde.
¿Cómo se informa a los ciudadanos sobre los trabajos en Bernardo Quintana?
El edil señaló que las cuentas oficiales del municipio publican los avisos de cierres y trabajos previos en el bulevar, con el objetivo de que los ciudadanos puedan monitorear la información oficial y planear sus rutas. Los cierres viales relacionados con los estudios técnicos se realizan exclusivamente en horario nocturno.
El municipio ha mantenido habilitada la cuenta @obrastrenqro en redes sociales como X, Facebook, Instagram y TikTok para que la población se informe en tiempo real sobre temas de movilidad derivados de la obra federal.
El bulevar Bernardo Quintana es una de las vialidades de mayor flujo vehicular de la Zona Metropolitana de Querétaro y conecta con el Anillo Vial Junípero Serra y otras vías primarias. Información oficial sobre la obra federal puede consultarse en el portal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.