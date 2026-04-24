Querétaro, 24 de abril de 2026. — El cuerpo poniente de avenida Corregidora Norte operará en doble sentido en un tramo de 200 metros entre Juana de Arco y Primavera a partir de este sábado 25 de abril, como parte del nuevo esquema de movilidad por el avance de la obra del Tren México-Querétaro en la zona de El Cerrito.
Los cierres nocturnos de 23:00 a 05:00 horas se mantienen sin cambios y la ruta gratuita de apoyo al transporte público continúa en operación con las mismas condiciones.
El ajuste fue anunciado este viernes por el presidente municipal Felifer Macías Olvera, quien pidió a conductores planear sus traslados, respetar la señalización y conducir con precaución durante el nuevo esquema.
El cambio se activa siete días después de que liberaron el primer carril del puente vehicular en El Cerrito, paso que permitió trasladar los trabajos a la mitad restante de la infraestructura.
El presidente municipal Felifer Macías Olvera anunció el nuevo esquema de movilidad vigente desde el 25 de abril en Corregidora Norte. rotativo.com.mx
El director de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Cuanalo, detalló que el tramo de contraflujo permitirá convivencia con ciclistas en algunos puntos para mantener la conexión con la ciclovía existente.
El secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján, confirmó que los cierres nocturnos de lunes a domingo se conservan para permitir que las cuadrillas trabajen sin flujo vehicular, acompañados de apoyo vial permanente y señalización en la zona.
La obra en Corregidora Norte arrancó el 26 de enero pasado y desde entonces ha modificado 23 rutas de Qrobús que cubren a cerca de 92 mil usuarios diarios.
El flujo vehicular bajó 21 por ciento durante la primera semana de intervenciones al pasar de mil 450 a mil 140 vehículos en hora de máxima demanda, mientras que el tiempo de traslado se redujo 46 por ciento gracias al operativo desplegado por el gobierno municipal con inversión estatal de 12 millones de pesos.
El tramo de 200 metros entre Juana de Arco y Primavera operará en doble sentido sobre el cuerpo poniente durante los trabajos en El Cerrito. rotativo.com.mx
Los trabajos en El Cerrito deben concluir antes de junio para dar paso a las intervenciones de mayor magnitud sobre Bernardo Quintana, donde se contempla la ampliación del puente como parte de la adecuación vial del proyecto ferroviario.
El Tren México-Querétaro es un megaproyecto de 226 kilómetros de vía doble a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena, con inversión federal de 144 mil millones de pesos e inicio de operaciones programado para 2027.