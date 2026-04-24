Corregidora Norte opera en doble sentido desde este sábado por obra del Tren México-Querétaro

El cuerpo poniente operará en doble sentido entre Juana de Arco y Primavera.

Obra del Tren México-Querétaro en avenida Corregidora Norte, zona El Cerrito, capital queretana

El tramo de 200 metros entre Juana de Arco y Primavera operará en doble sentido sobre el cuerpo poniente durante los trabajos en El Cerrito.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de abril de 2026. — El cuerpo poniente de avenida Corregidora Norte operará en doble sentido en un tramo de 200 metros entre Juana de Arco y Primavera a partir de este sábado 25 de abril, como parte del nuevo esquema de movilidad por el avance de la obra del Tren México-Querétaro en la zona de El Cerrito.

Los cierres nocturnos de 23:00 a 05:00 horas se mantienen sin cambios y la ruta gratuita de apoyo al transporte público continúa en operación con las mismas condiciones.

El ajuste fue anunciado este viernes por el presidente municipal Felifer Macías Olvera, quien pidió a conductores planear sus traslados, respetar la señalización y conducir con precaución durante el nuevo esquema.

El cambio se activa siete días después de que liberaron el primer carril del puente vehicular en El Cerrito, paso que permitió trasladar los trabajos a la mitad restante de la infraestructura.

Obra del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en avenida Corregidora Norte, zona El Cerrito, capital queretana El presidente municipal Felifer Macías Olvera anunció el nuevo esquema de movilidad vigente desde el 25 de abril en Corregidora Norte. rotativo.com.mx

El director de la Agencia de Movilidad del Estado, Gerardo Cuanalo, detalló que el tramo de contraflujo permitirá convivencia con ciclistas en algunos puntos para mantener la conexión con la ciclovía existente.

El secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján, confirmó que los cierres nocturnos de lunes a domingo se conservan para permitir que las cuadrillas trabajen sin flujo vehicular, acompañados de apoyo vial permanente y señalización en la zona.

La obra en Corregidora Norte arrancó el 26 de enero pasado y desde entonces ha modificado 23 rutas de Qrobús que cubren a cerca de 92 mil usuarios diarios.

El flujo vehicular bajó 21 por ciento durante la primera semana de intervenciones al pasar de mil 450 a mil 140 vehículos en hora de máxima demanda, mientras que el tiempo de traslado se redujo 46 por ciento gracias al operativo desplegado por el gobierno municipal con inversión estatal de 12 millones de pesos.

Obra del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en avenida Corregidora Norte, zona El Cerrito, capital queretana El tramo de 200 metros entre Juana de Arco y Primavera operará en doble sentido sobre el cuerpo poniente durante los trabajos en El Cerrito. rotativo.com.mx

Los trabajos en El Cerrito deben concluir antes de junio para dar paso a las intervenciones de mayor magnitud sobre Bernardo Quintana, donde se contempla la ampliación del puente como parte de la adecuación vial del proyecto ferroviario.

El Tren México-Querétaro es un megaproyecto de 226 kilómetros de vía doble a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena, con inversión federal de 144 mil millones de pesos e inicio de operaciones programado para 2027.

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