Querétaro, 22 de abril de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, cerró su gira por la Feria Internacional Hannover Messe 2026 con compromisos de inversión por más de 2 mil millones de pesos y la creación de más de 900 empleos directos para las familias queretanas.
El resultado se obtuvo en coordinación con el Gobierno del Estado tras sostener encuentros con empresarios del sector industrial alemán. La administración no precisó los nombres de las empresas que firmaron los compromisos ni el plazo en el que se materializará el capital anunciado.
"Un gran reto hoy es mantener las inversiones, mientras en otras partes del país o incluso en muchas partes del mundo se va inversión, a Querétaro se mantiene y llegan nuevas inversiones, y esto es algo que se trabaja en equipo", sostuvo Macías.
Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante su gira por la Feria Internacional Hannover Messe 2026 en Alemania. rotativo.com.mx
El alcalde enmarcó la coordinación entre Gobierno Municipal, Gobierno del Estado y sociedad civil organizada como el factor que permite sostener el flujo de capital pese al entorno adverso en otras regiones.
El trabajo del municipio para atraer inversión se ha centrado en que el empleo formal funcione como el principal programa social, sobre todo para jóvenes que buscan integrarse a plazas formales y bien remuneradas.
Macías señaló que los encuentros en Alemania apuntaron a fortalecer la atracción de capital y ampliar las oportunidades laborales en la capital queretana.
Los más de 900 empleos directos comprometidos beneficiarán a familias queretanas, con foco en jóvenes que buscan integrarse a plazas formales. rotativo.com.mx
De acuerdo con el alcalde, los empresarios alemanes reconocieron a Querétaro como un destino confiable para invertir. Ese reconocimiento, según su declaración, responde al trabajo coordinado que encabeza el gobernador Mauricio Kuri junto con el municipio, sustentado en orden administrativo, transparencia en los trámites y certeza jurídica, condiciones que —dijo— favorecen el crecimiento económico local.
La estrategia municipal de empleo se complementa con el despliegue internacional. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, resaltó la coordinación con el Municipio de Querétaro para presentar las fortalezas de la entidad en la feria alemana, así como la buena percepción de los empresarios respecto al trato institucional, los procesos administrativos y el entorno de orden que brinda confianza para el desarrollo de sus inversiones.