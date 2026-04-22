La entrega estuvo encabezada por el titular de la dependencia, Luis Nava, quien detalló el alcance técnico y financiero del proyecto.

El costo promedio por beneficiario ronda los 4 mil 834 pesos, cifra que se ubica dentro de los parámetros que la secretaría estatal ha manejado en obras similares de mejoramiento vial en colonias sin pavimento consolidado.

Más de mil metros cuadrados de pavimentación, guarniciones y banquetas nuevas en la calle Alfonso Ramírez de la Ampliación López Mateos. rotativo.com.mx

La intervención se suma al paquete de infraestructura social que el gobierno estatal ejecuta en los 18 municipios, coordinado territorialmente con las administraciones municipales de cada demarcación.

"Estas obras son más allá de cemento, de piedra, de pintura, estas obras son la calidad de vida de las familias", expresó Nava durante el evento.

El funcionario señaló que el propósito del gabinete social del gobernador Mauricio Kuri es que las familias tengan mejores condiciones de vida para salir adelante, y añadió que la política social del estado continuará priorizando obras que atiendan rezagos concretos en vialidades, drenaje, agua potable y electrificación.

La Ampliación López Mateos es una de las colonias periféricas del municipio que ha mantenido demandas vecinales sostenidas por pavimentación en los últimos años.

En noviembre de 2025, la dependencia entregó en Tequisquiapan 246 Tarjetas Contigo a mujeres, estudiantes, trabajadores del campo y empleados formales de bajos ingresos, como parte del mismo esquema de intervención territorial que ahora se complementa con obra pública.

Más de mil metros cuadrados de pavimentación, guarniciones y banquetas nuevas en la calle Alfonso Ramírez de la Ampliación López Mateos. rotativo.com.mx

El gobierno estatal no precisó si hay obras adicionales programadas para la misma colonia durante el ejercicio 2026.

Obra social SEDESOQ suma inversión en los 18 municipios

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que administra la dependencia ejecutó 86 obras sociales con 143.4 millones de pesos durante 2024, según informó la propia secretaría al Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Social en diciembre de ese año.

La cifra de 2024 se compara con 105 obras ejecutadas durante 2023 por un monto superior a 132.2 millones de pesos. La dependencia no ha difundido públicamente la cifra consolidada de obras ejecutadas durante 2025 ni el presupuesto asignado al FISE para el ejercicio 2026.

¿Qué incluye la obra entregada en la Ampliación López Mateos?

La intervención consistió en pavimentación de más de mil metros cuadrados de rodadura, construcción de guarniciones a lo largo del tramo y habilitación de banquetas para tránsito peatonal.

Nava cerró el evento al señalar que estas acciones buscan generar entornos más seguros y funcionales para las familias queretanas, en el marco de la estrategia social que el gobernador Mauricio Kuri ha delineado como prioridad de su administración.