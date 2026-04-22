Querétaro asegura 2 mil mdp en compromisos y 900 empleos en Hannover Messe 2026

Empresarios alemanes comprometen capital para la capital queretana tras encuentros en la feria industrial.

Felifer Macías anuncia compromisos por 2 mil mdp y 900 empleos para Querétaro tras gira por Hannover Messe 2026

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante su gira por la Feria Internacional Hannover Messe 2026 en Alemania.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de abril de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, cerró su gira por la Feria Internacional Hannover Messe 2026 con compromisos de inversión por más de 2 mil millones de pesos y la creación de más de 900 empleos directos para las familias queretanas.

El resultado se obtuvo en coordinación con el Gobierno del Estado tras sostener encuentros con empresarios del sector industrial alemán. La administración no precisó los nombres de las empresas que firmaron los compromisos ni el plazo en el que se materializará el capital anunciado.

"Un gran reto hoy es mantener las inversiones, mientras en otras partes del país o incluso en muchas partes del mundo se va inversión, a Querétaro se mantiene y llegan nuevas inversiones, y esto es algo que se trabaja en equipo", sostuvo Macías.

Felifer Mac\u00edas anuncia compromisos por 2 mil mdp y 900 empleos para Quer\u00e9taro tras gira por Hannover Messe 2026 Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante su gira por la Feria Internacional Hannover Messe 2026 en Alemania. rotativo.com.mx

El alcalde enmarcó la coordinación entre Gobierno Municipal, Gobierno del Estado y sociedad civil organizada como el factor que permite sostener el flujo de capital pese al entorno adverso en otras regiones.

El trabajo del municipio para atraer inversión se ha centrado en que el empleo formal funcione como el principal programa social, sobre todo para jóvenes que buscan integrarse a plazas formales y bien remuneradas.

Macías señaló que los encuentros en Alemania apuntaron a fortalecer la atracción de capital y ampliar las oportunidades laborales en la capital queretana.

Felifer Mac\u00edas anuncia compromisos por 2 mil mdp y 900 empleos para Quer\u00e9taro tras gira por Hannover Messe 2026 Los más de 900 empleos directos comprometidos beneficiarán a familias queretanas, con foco en jóvenes que buscan integrarse a plazas formales. rotativo.com.mx

De acuerdo con el alcalde, los empresarios alemanes reconocieron a Querétaro como un destino confiable para invertir. Ese reconocimiento, según su declaración, responde al trabajo coordinado que encabeza el gobernador Mauricio Kuri junto con el municipio, sustentado en orden administrativo, transparencia en los trámites y certeza jurídica, condiciones que —dijo— favorecen el crecimiento económico local.

La estrategia municipal de empleo se complementa con el despliegue internacional. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, resaltó la coordinación con el Municipio de Querétaro para presentar las fortalezas de la entidad en la feria alemana, así como la buena percepción de los empresarios respecto al trato institucional, los procesos administrativos y el entorno de orden que brinda confianza para el desarrollo de sus inversiones.

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