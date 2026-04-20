Felifer Macías asiste a la Hannover Messe 2026 en Alemania junto al gobierno de Querétaro

El alcalde acompaña al gobernador Mauricio Kuri en la feria industrial de Alemania para sostener reuniones con inversores interesados en electromovilidad, energías renovables e innovación.

El alcalde Felifer Macías asiste a la inauguración del pabellón Querétaro en la Hannover Messe 2026 en Alemania junto al gobierno del estado.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la inauguración del pabellón Querétaro en la Hannover Messe 2026 en Alemania.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de abril de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, asistió a la inauguración del pabellón Querétaro en la Hannover Messe 2026, la feria industrial más grande del mundo que se celebra del 20 al 24 de abril en Alemania, como invitado del gobernador Mauricio Kuri González.

La delegación queretana busca aprovechar la edición de este año, donde Brasil figura como país socio oficial del evento y que fue inaugurada por el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante la jornada inaugural, Felifer Macías sostuvo una reunión con el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga Fernández, acompañado del secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Antonio del Prete Tercero, para trazar estrategias de promoción económica de la capital queretana.

El alcalde Felifer Mac\u00edas asiste a la inauguraci\u00f3n del pabell\u00f3n Quer\u00e9taro en la Hannover Messe 2026 en Alemania junto al gobierno del estado. La reunión entre el alcalde y el embajador Francisco Quiroga Fernández abordó estrategias de promoción económica para el municipio capital. rotativo.com.mx

El encuentro abordó las necesidades del sector empresarial alemán y las ventajas competitivas del mercado local, con énfasis en dos áreas específicas: electromovilidad y energías renovables, dos de los ejes temáticos centrales que la propia Hannover Messe definió para la edición 2026.

"Los atractivos que vende Querétaro son seguridad, respeto a las reglas, a las leyes, que no se les cambian las reglas a los inversores, y que al final queremos que haya empleo formal", señaló el alcalde durante su pronunciamiento inaugural.

Felifer Macías agregó que el municipio ya cuenta con una agenda de reuniones con inversores de diferentes partes del mundo interesados en instalarse en la capital, no solo por las condiciones de seguridad y el estado de derecho, sino por la posición geográfica estratégica y el impulso a la innovación tecnológica.


El alcalde Felifer Mac\u00edas asiste a la inauguraci\u00f3n del pabell\u00f3n Quer\u00e9taro en la Hannover Messe 2026 en Alemania junto al gobierno del estado. La reunión entre el alcalde y el embajador Francisco Quiroga Fernández abordó estrategias de promoción económica para el municipio capital. rotativo.com.mx

Hannover Messe 2026: 4,000 expositores y más de 100 países

La Hannover Messe se celebra en el recinto Deutsche Messe de la ciudad alemana de Hannover y reúne a más de 4,000 expositores y más de 100,000 visitantes provenientes de más de 100 países, de acuerdo con cifras oficiales del organizador Deutsche Messe AG.

La edición 2026 articula tres ejes temáticos: automatización y digitalización, energía e infraestructura industrial, e inteligencia artificial aplicada a la industria.

Querétaro ha mantenido presencia sostenida en el evento durante los últimos años. En la edición de 2024, el conglomerado alemán Prettl, a través de su filial Eckerle, confirmó una expansión de 70 millones de pesos y más de mil empleos directos en el Parque Industrial Querétaro, anuncio que se concretó precisamente durante la feria.

El vínculo económico con Alemania se ha intensificado en la última década con la llegada de empresas como Swoboda a San Juan del Río y la proyección de 18 nuevos centros de datos en el estado con inversión estimada de 8,582 millones de dólares, en colaboración con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ).


El alcalde Felifer Mac\u00edas asiste a la inauguraci\u00f3n del pabell\u00f3n Quer\u00e9taro en la Hannover Messe 2026 en Alemania junto al gobierno del estado. La reunión entre el alcalde y el embajador Francisco Quiroga Fernández abordó estrategias de promoción económica para el municipio capital. rotativo.com.mx

¿Quién es Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania?

Francisco Quiroga Fernández ejerce como embajador de México en Alemania desde septiembre de 2021. Es economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León con maestrías por Yale y la Universidad de Auckland, y antes de su designación diplomática residió en Hamburgo y Essen como directivo del sector siderúrgico, con experiencia previa en Grupo Villacero, ArcelorMittal México y la acerera alemana Coutinho & Ferrostaal AG.

Felifer Macías agradeció la invitación del gobernador Mauricio Kuri González a participar en lo que describió como una jornada histórica para el municipio en la expo industrial más importante del mundo.

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