San Juan del Río brinda más de 130 atenciones en la comunidad de El Coto

El alcalde Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos de la localidad durante una jornada de servicios de las dependencias municipales.

Personal municipal atiende a vecinos en mesas de trabajo durante la jornada del programa Miércoles en El Coto en San Juan del Río.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos de El Coto durante la edición 29 del programa municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- El gobierno municipal llevó servicios, obras y orientación a la comunidad de El Coto en la edición 29 del programa Miércoles en El Coto, jornada en la que se brindaron más de 130 atenciones a la ciudadanía.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, sostuvo un encuentro con liderazgos de la localidad. Explicó que la reunión buscó fomentar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno, fortalecer el trabajo conjunto y avanzar hacia una mejor comunidad.

Personal municipal atiende a vecinos en mesas de trabajo durante la jornada del programa Mi\u00e9rcoles en El Coto en San Juan del R\u00edo. La jornada incluyó vacunación de mascotas, limpieza, identificación de ganado y la rehabilitación del Centro de Salud. rotativo.com.mx

Las dependencias y organismos de la administración municipal concentraron sus acciones en obra pública, limpieza, salud animal, identificación de ganado y rehabilitación de espacios, además de instalar mesas de atención directa.

¿Qué servicios llevó el municipio a El Coto?

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, aplicó pintura en 15 reductores de velocidad y colocó cuatro señaléticas. Por medio de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, esa misma dependencia donó árboles y ropa.

Personal municipal atiende a vecinos en mesas de trabajo durante la jornada del programa Mi\u00e9rcoles en El Coto en San Juan del R\u00edo. La jornada incluyó vacunación de mascotas, limpieza, identificación de ganado y la rehabilitación del Centro de Salud. rotativo.com.mx

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza y, mediante la Dirección de Cuidado Animal, aplicó vacunación y desparasitación a mascotas. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario ofreció identificación individual de ganado, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó el Centro de Salud y registró a personas para la adquisición de productos a bajo costo.

¿Qué dependencias atendieron a los vecinos?

En las mesas ciudadanas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Finanzas y Servicios Públicos. La jornada incluyó también una campaña de salud visual.

Personal municipal atiende a vecinos en mesas de trabajo durante la jornada del programa Mi\u00e9rcoles en El Coto en San Juan del R\u00edo. La jornada incluyó vacunación de mascotas, limpieza, identificación de ganado y la rehabilitación del Centro de Salud. rotativo.com.mx

La edición 29 reunió en un solo día los servicios de las áreas municipales para los habitantes de El Coto, con mesas de orientación y atención directa.

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