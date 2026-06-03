San Juan del Río brinda más de 130 atenciones en la comunidad de El Coto

San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- El gobierno municipal llevó servicios, obras y orientación a la comunidad de El Coto en la edición 29 del programa Miércoles en El Coto, jornada en la que se brindaron más de 130 atenciones a la ciudadanía.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, sostuvo un encuentro con liderazgos de la localidad. Explicó que la reunión buscó fomentar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno, fortalecer el trabajo conjunto y avanzar hacia una mejor comunidad.
La jornada incluyó vacunación de mascotas, limpieza, identificación de ganado y la rehabilitación del Centro de Salud. rotativo.com.mx
Las dependencias y organismos de la administración municipal concentraron sus acciones en obra pública, limpieza, salud animal, identificación de ganado y rehabilitación de espacios, además de instalar mesas de atención directa.
¿Qué servicios llevó el municipio a El Coto?
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Obra Institucional, aplicó pintura en 15 reductores de velocidad y colocó cuatro señaléticas. Por medio de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, esa misma dependencia donó árboles y ropa.
La jornada incluyó vacunación de mascotas, limpieza, identificación de ganado y la rehabilitación del Centro de Salud. rotativo.com.mx
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza y, mediante la Dirección de Cuidado Animal, aplicó vacunación y desparasitación a mascotas. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario ofreció identificación individual de ganado, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó el Centro de Salud y registró a personas para la adquisición de productos a bajo costo.
¿Qué dependencias atendieron a los vecinos?
En las mesas ciudadanas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Finanzas y Servicios Públicos. La jornada incluyó también una campaña de salud visual.
La jornada incluyó vacunación de mascotas, limpieza, identificación de ganado y la rehabilitación del Centro de Salud. rotativo.com.mx
La edición 29 reunió en un solo día los servicios de las áreas municipales para los habitantes de El Coto, con mesas de orientación y atención directa.