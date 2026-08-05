El Marqués, Querétaro, 5 de agosto de 2026.- Un trabajador sufrió una caída de un poste mientras realizaba labores de instalación en la localidad de Guadalupe La Venta, informó Protección Civil El Marqués.
Personal de la sección Médica Prehospitalaria de la corporación brindó atención al hombre en el lugar del accidente. La persona presentó lesiones de consideración, de acuerdo con el reporte de la corporación, y fue trasladada posteriormente a un hospital.
Personal de Protección Civil El Marqués atendió a un trabajador que sufrió una caída de un poste en Guadalupe La Venta. Protección Civil El Marqués
Protección Civil El Marqués no detalló la altura de la caída, el nombre del trabajador, la empresa para la que realizaba la instalación ni el estado de salud posterior al traslado.
Personal de Protección Civil El Marqués atendió a un trabajador que sufrió una caída de un poste en Guadalupe La Venta. Protección Civil El Marqués
La corporación llamó a utilizar en todo momento el equipo de protección personal adecuado y a seguir las medidas de seguridad al realizar trabajos en altura, al señalar que la prevención puede evitar este tipo de accidentes.