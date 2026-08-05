Querétaro, 5 de agosto de 2026.- Un juez vinculó a proceso a Alejandro "N" y Yestaif "N" por el delito de robo de vehículo, luego de que fueran detenidos en flagrancia por policías municipales al circular con una motocicleta con reporte de robo vigente en la colonia Centro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).
De acuerdo con la FGE, la víctima había dejado estacionada la motocicleta en la esquina de las calles Allende y Universidad. Al regresar, encontró a dos hombres manipulando el sistema de encendido del vehículo, quienes lo pusieron en marcha y huyeron por avenida Universidad.
Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Querétaro implementaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y detener a los dos hombres, además de recuperar la motocicleta, según el comunicado de la Fiscalía.
En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a ambos por el delito de robo de vehículo. El juez impuso además la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía no detalló la fecha exacta de los hechos ni el modelo de la motocicleta sustraída.