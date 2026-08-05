En prisión, vinculados a proceso dos hombres por robo de motocicleta en el Centro de Querétaro

Un juez impuso prisión preventiva justificada a Alejandro "N" y Yestaif "N", detenidos en flagrancia tras robar una motocicleta en la colonia Centro.

Fotografías con rostro difuminado de dos hombres vinculados a proceso por robo de motocicleta en el Centro de Querétaro, difundidas por la Fiscalía General del Estado.

Vinculan a proceso a dos hombres por robo de moto en el Centro de Querétaro. Prisión preventiva justificada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de agosto de 2026.- Un juez vinculó a proceso a Alejandro "N" y Yestaif "N" por el delito de robo de vehículo, luego de que fueran detenidos en flagrancia por policías municipales al circular con una motocicleta con reporte de robo vigente en la colonia Centro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).

De acuerdo con la FGE, la víctima había dejado estacionada la motocicleta en la esquina de las calles Allende y Universidad. Al regresar, encontró a dos hombres manipulando el sistema de encendido del vehículo, quienes lo pusieron en marcha y huyeron por avenida Universidad.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal de Querétaro implementaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y detener a los dos hombres, además de recuperar la motocicleta, según el comunicado de la Fiscalía.

En audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a ambos por el delito de robo de vehículo. El juez impuso además la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía no detalló la fecha exacta de los hechos ni el modelo de la motocicleta sustraída.

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