El Marqués, 5 de agosto de 2026.- Policías de El Marqués detuvieron a un hombre identificado como Juan "N", originario de Tamaulipas, luego de encontrarle un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial durante una revisión, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de El Marqués a través de su página oficial de Facebook.
De acuerdo con la corporación, la detención se realizó en la colonia Los Héroes, cerca de una zona comercial, como parte de patrullajes preventivos.
Los uniformados revisaron las pertenencias del hombre y localizaron el arma, motivo por el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica conforme a la ley.
La SSPyTM atribuyó la intervención a la colaboración de redes de participación ciudadana con la corporación, a las que calificó como fundamentales para construir entornos con condiciones de mayor seguridad.
La dependencia no detalló el nombre de la red vecinal que reportó el hecho, la hora exacta de la detención ni si el arma contaba con permiso o registro.