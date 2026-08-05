El Marqués detiene a hombre armado en Los Héroes tras alerta ciudadana

Juan "N", originario de Tamaulipas, fue puesto a disposición tras hallarle un revólver calibre .38 especial durante un patrullaje preventivo

Hombre con rostro difuminado, vestido con camisa azul, detenido por policías de El Marqués tras hallarle un arma de fuego.

Juan "N" fue detenido por policías de El Marqués luego de que le encontraran un revólver calibre .38 especial, informó la corporación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 5 de agosto de 2026.- Policías de El Marqués detuvieron a un hombre identificado como Juan "N", originario de Tamaulipas, luego de encontrarle un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial durante una revisión, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de El Marqués a través de su página oficial de Facebook.

De acuerdo con la corporación, la detención se realizó en la colonia Los Héroes, cerca de una zona comercial, como parte de patrullajes preventivos.

Los uniformados revisaron las pertenencias del hombre y localizaron el arma, motivo por el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica conforme a la ley.

La SSPyTM atribuyó la intervención a la colaboración de redes de participación ciudadana con la corporación, a las que calificó como fundamentales para construir entornos con condiciones de mayor seguridad.

La dependencia no detalló el nombre de la red vecinal que reportó el hecho, la hora exacta de la detención ni si el arma contaba con permiso o registro.

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