San Juan del Río, Querétaro, 5 de agosto de 2026.- Un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río y la Policía Estatal de Querétaro derivó en la remisión de cinco personas al Juzgado Cívico por faltas administrativas, informó la corporación municipal.
El recorrido de patrullaje se realizó en las colonias Centro, Valle de Oro y San Juan Bosco, el fraccionamiento Las Palomas y la comunidad Santa Cruz. Según la dependencia, durante el operativo también se atendieron reportes ciudadanos, aunque el comunicado no detalla su naturaleza ni número.
Elementos de la SSPM y la Policía Estatal de Querétaro durante el operativo de patrullaje en San Juan del Río. Secretaría de Seguridad Pública Municipal, San Juan del Río
La corporación municipal describió la acción como un refuerzo a la seguridad en zonas de atención prioritaria, sin precisar los criterios que definen esa clasificación.