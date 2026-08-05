Notaría 13 de San Juan del Río firmó convenio con Universidad del Bajío para recibir estudiantes en prácticas

El acuerdo contempla 480 horas de práctica y la liberación del servicio social para alumnos de cuatro carreras; también se negocia un convenio paralelo con la UAQ.

El notario Daniel Cholula Guasco y el rector Ricardo Alberto Andrade Mondragón sostienen el convenio firmado entre la Notaría 13 y la Universidad Privada del Bajío en San Juan del Río

El notario Daniel Cholula Guasco y el rector Ricardo Alberto Andrade Mondragón, tras la firma del convenio que abre entre seis y diez lugares de prácticas profesionales para estudiantes de la Universidad Privada del Bajío en la Notaría 13 de San Juan del Río

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- La Notaría 13 de San Juan del Río y la Universidad Privada del Bajío firmaron un convenio de colaboración para que estudiantes de derecho, administración, contabilidad y trabajo social realicen sus prácticas profesionales y servicio social dentro de la oficina del notario Daniel Cholula Guasco.

El acuerdo contempla entre seis y diez lugares simultáneos para pasantes. Quienes ingresen podrán cubrir ahí las 480 horas que exige la universidad para liberar la pasantía o el servicio social, según informó Cholula Guasco al término de la ceremonia de firma.

El rector de la Universidad Privada del Bajío, Ricardo Alberto Andrade Mondragón, señaló que el propósito original de la institución fue ofrecer educación superior de calidad a un precio accesible para personas que contaran con preparatoria terminada.

Participantes en la firma del convenio de pr\u00e1cticas profesionales entre Notar\u00eda 13 y Universidad Privada del Baj\u00edo en San Juan del R\u00edo El notario Daniel Cholula Guasco y el rector Ricardo Alberto Andrade Mondragón durante la revisión del convenio que abre la Notaría 13 como sede de prácticas profesionales para estudiantes de la Universidad Privada del Bajío rotativo.com.mx

Destacó que más del 70 por ciento del alumnado son mujeres, muchas de ellas sin acceso previo a opciones de educación en la zona. Agregó que el convenio representa una oportunidad concreta para que esos estudiantes lleguen al mercado laboral con experiencia real y no solo con el título.

El notario describió el convenio como una respuesta al problema práctico más común entre quienes egresan: los empleadores exigen experiencia que los recién titulados no tuvieron oportunidad de acumular.

Participantes en la firma del convenio de pr\u00e1cticas profesionales entre Notar\u00eda 13 y Universidad Privada del Baj\u00edo en San Juan del R\u00edo Participantes en la firma del convenio de colaboración entre la Notaría 13 y la Universidad Privada del Bajío, que permitirá a estudiantes de cuatro carreras realizar su servicio social en la oficina notarial de San Juan del Río rotativo.com.mx

El paso por la notaría, señaló, cubre ese vacío en cuatro áreas simultáneas — jurídica, contable, administrativa y de atención al cliente — que la oficina requiere en su operación cotidiana.

La ceremonia contó con la presencia del magistrado Salvador García como testigo de honor. Cholula Guasco le extendió una invitación pública para impartir una ponencia en las instalaciones de la universidad sobre la elaboración de contratos, tema que, según el notario, puede explicarse a cualquier persona sin importar el nivel de estudios previos.

Participantes en la firma del convenio de pr\u00e1cticas profesionales entre Notar\u00eda 13 y Universidad Privada del Baj\u00edo en San Juan del R\u00edo Personal de la Notaría 13 y representantes de la Universidad Privada del Bajío reunidos durante la ceremonia de firma del convenio de colaboración en San Juan del Río rotativo.com.mx

Daniel Cholula Guasco confirmó que la notaría trabaja en paralelo en un acuerdo con la Universidad Autónoma de Querétaro para ampliar los canales de vinculación con estudiantes del estado. La UAQ tiene presencia en San Juan del Río, lo que la convierte en una contraparte natural para este tipo de acuerdos.

educacion gobierno notaria 13

Reciente

Reunión de autoridades municipales de Pedro Escobedo con el director de Infonavit sobre proyectos de vivienda social en el municipio
Pedro Escobedo

Infonavit proyecta 2 mil viviendas en Pedro Escobedo para trabajadores de bajos ingresos

Los desarrollos se ubicarían en la zona conurbada de la cabecera municipal y la localidad de Lira; hay más de 3 mil créditos sin aplicar en el municipio.

Paramédicos de Protección Civil El Marqués atienden en el piso a un trabajador lesionado en Guadalupe La Venta.
Querétaro

Cae trabajador de un poste en Guadalupe La Venta, El Marqués

La sección Médica Prehospitalaria de Protección Civil El Marqués brindó atención en el sitio antes del traslado hospitalario.

Héctor Magaña Rentería, presidente municipal de Tequisquiapan, durante entrevista en la que confirmó su interés de buscar la reelección en 2027
Municipios

Magaña va por la reelección en Tequisquiapan y espera convocatoria de Morena

Magaña Rentería afirma que llevará como carta al interior del partido la unidad y el respeto a los lineamientos, y descarta distracciones en la gestión.

Elementos de la SSPM y la Policía Estatal de Querétaro durante un operativo de patrullaje en San Juan del Río.
San Juan del Río

SSPM remite a 5 personas al Juzgado Cívico tras operativo en San Juan del Río

El recorrido conjunto con la Policía Estatal cubrió Centro, Valle de Oro, San Juan Bosco, Las Palomas y Santa Cruz, con atención a reportes ciudadanos.