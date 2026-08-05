San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- La Notaría 13 de San Juan del Río y la Universidad Privada del Bajío firmaron un convenio de colaboración para que estudiantes de derecho, administración, contabilidad y trabajo social realicen sus prácticas profesionales y servicio social dentro de la oficina del notario Daniel Cholula Guasco.
El acuerdo contempla entre seis y diez lugares simultáneos para pasantes. Quienes ingresen podrán cubrir ahí las 480 horas que exige la universidad para liberar la pasantía o el servicio social, según informó Cholula Guasco al término de la ceremonia de firma.
El rector de la Universidad Privada del Bajío, Ricardo Alberto Andrade Mondragón, señaló que el propósito original de la institución fue ofrecer educación superior de calidad a un precio accesible para personas que contaran con preparatoria terminada.
El notario Daniel Cholula Guasco y el rector Ricardo Alberto Andrade Mondragón durante la revisión del convenio que abre la Notaría 13 como sede de prácticas profesionales para estudiantes de la Universidad Privada del Bajío rotativo.com.mx
Destacó que más del 70 por ciento del alumnado son mujeres, muchas de ellas sin acceso previo a opciones de educación en la zona. Agregó que el convenio representa una oportunidad concreta para que esos estudiantes lleguen al mercado laboral con experiencia real y no solo con el título.
El notario describió el convenio como una respuesta al problema práctico más común entre quienes egresan: los empleadores exigen experiencia que los recién titulados no tuvieron oportunidad de acumular.
Participantes en la firma del convenio de colaboración entre la Notaría 13 y la Universidad Privada del Bajío, que permitirá a estudiantes de cuatro carreras realizar su servicio social en la oficina notarial de San Juan del Río rotativo.com.mx
El paso por la notaría, señaló, cubre ese vacío en cuatro áreas simultáneas — jurídica, contable, administrativa y de atención al cliente — que la oficina requiere en su operación cotidiana.
La ceremonia contó con la presencia del magistrado Salvador García como testigo de honor. Cholula Guasco le extendió una invitación pública para impartir una ponencia en las instalaciones de la universidad sobre la elaboración de contratos, tema que, según el notario, puede explicarse a cualquier persona sin importar el nivel de estudios previos.
Personal de la Notaría 13 y representantes de la Universidad Privada del Bajío reunidos durante la ceremonia de firma del convenio de colaboración en San Juan del Río rotativo.com.mx
Daniel Cholula Guasco confirmó que la notaría trabaja en paralelo en un acuerdo con la Universidad Autónoma de Querétaro para ampliar los canales de vinculación con estudiantes del estado. La UAQ tiene presencia en San Juan del Río, lo que la convierte en una contraparte natural para este tipo de acuerdos.