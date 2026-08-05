Magaña va por la reelección en Tequisquiapan y espera convocatoria de Morena

Magaña Rentería afirma que llevará como carta al interior del partido la unidad y el respeto a los lineamientos, y descarta distracciones en la gestión.

Héctor Magaña Rentería, presidente municipal de Tequisquiapan, durante entrevista en la que confirmó su interés de buscar la reelección en 2027

Magaña Rentería afirma que llevará como carta al interior del partido la unidad y el respeto a los lineamientos, y descarta distracciones en la gestión

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 5 de agosto de 2026.- El presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, confirmó su interés de participar en el proceso electoral de 2027 para buscar la reelección, aunque condicionó su participación formal a la convocatoria que emita Morena para sus coordinaciones municipales, la cual no ha sido publicada hasta el momento.

"Hemos reiterado nuestro interés de seguir participando", afirmó el alcalde, quien precisó que actuará con total responsabilidad y apegado a sus responsabilidades en la administración, sin distracciones, hasta que el partido defina los lineamientos correspondientes.

Respecto a posibles competidores al interior del movimiento, Magaña Rentería dijo desconocer si otros integrantes tienen interés en contender.

Señaló que en cualquier caso respetará las aspiraciones de cada quien, y que la carta que presentará al interior del partido será la unidad y el respeto a los ideales y lineamientos del movimiento.

Para justificar su aspiración de continuidad, el alcalde destacó como eje de su gestión garantizar que las obras sean elegidas por la ciudadanía y que los servicios lleguen no solo a la cabecera municipal sino a todas las localidades y comunidades de Tequisquiapan.

Señaló que en los casi dos años de administración ha trabajado con su equipo atendiendo los principales retos y necesidades del municipio.

Sobre el panorama político local de cara a 2027, Magaña Rentería consideró que Tequisquiapan es un municipio con alta participación ciudadana, donde la gente está informada, opina y se involucra.

En su valoración, esa dinámica enriquece el debate y habla de una ciudadanía decidida a participar para resolver los problemas del municipio.

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