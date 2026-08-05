Tequisquiapan, 5 de agosto de 2026.- El presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, confirmó su interés de participar en el proceso electoral de 2027 para buscar la reelección, aunque condicionó su participación formal a la convocatoria que emita Morena para sus coordinaciones municipales, la cual no ha sido publicada hasta el momento.
"Hemos reiterado nuestro interés de seguir participando", afirmó el alcalde, quien precisó que actuará con total responsabilidad y apegado a sus responsabilidades en la administración, sin distracciones, hasta que el partido defina los lineamientos correspondientes.
Respecto a posibles competidores al interior del movimiento, Magaña Rentería dijo desconocer si otros integrantes tienen interés en contender.
Señaló que en cualquier caso respetará las aspiraciones de cada quien, y que la carta que presentará al interior del partido será la unidad y el respeto a los ideales y lineamientos del movimiento.
Para justificar su aspiración de continuidad, el alcalde destacó como eje de su gestión garantizar que las obras sean elegidas por la ciudadanía y que los servicios lleguen no solo a la cabecera municipal sino a todas las localidades y comunidades de Tequisquiapan.
Señaló que en los casi dos años de administración ha trabajado con su equipo atendiendo los principales retos y necesidades del municipio.
Sobre el panorama político local de cara a 2027, Magaña Rentería consideró que Tequisquiapan es un municipio con alta participación ciudadana, donde la gente está informada, opina y se involucra.
En su valoración, esa dinámica enriquece el debate y habla de una ciudadanía decidida a participar para resolver los problemas del municipio.