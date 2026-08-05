San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río ejecutó trabajos de reencarpetado en avenida La Esmeralda, una vialidad del fraccionamiento del mismo nombre que no había recibido rehabilitación en cerca de 15 años, según indicaron vecinos de la zona durante el recorrido de supervisión.
La vialidad no había recibido rehabilitación en cerca de 15 años, de acuerdo con vecinos del Fraccionamiento La Esmeralda. rotativo.com.mx
Los trabajos comenzaron la semana pasada con la recuperación de la base y continuaron con fresado de la superficie, barrido, bacheo, colocación de asfalto y compactación, de acuerdo con el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico.
La vialidad no había recibido rehabilitación en cerca de 15 años, de acuerdo con vecinos del Fraccionamiento La Esmeralda. rotativo.com.mx
El alcalde Roberto Cabrera Valencia supervisó el avance de la obra y señaló que las acciones responden a una solicitud ciudadana. "Hay bacheo, hay un mantenimiento bueno, como el que hemos dado en muchas calles de San Juan del Río.
Es un mantenimiento que hacen los Servicios Públicos Municipales, a la infraestructura de nuestros fraccionamientos, colonias y comunidades. Así es que, en avenida La Esmeralda, va a haber un antes y un después", dijo Cabrera Valencia.
La vialidad no había recibido rehabilitación en cerca de 15 años, de acuerdo con vecinos del Fraccionamiento La Esmeralda. rotativo.com.mx
El presidente de colonos del Fraccionamiento La Esmeralda, Jared Hernández, agradeció la intervención y señaló que obras de este tipo mejoran la calidad de vida de los habitantes.
La administración municipal ha ejecutado trabajos de reencarpetado en otras colonias del municipio en lo que va del año, incluyendo acciones de pavimentación de vialidades en la zona oriente.