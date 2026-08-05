Rehabilitan avenida La Esmeralda en San Juan del Río tras 15 años sin mantenimiento

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales ejecutó fresado, bacheo y colocación de carpeta asfáltica en el fraccionamiento del mismo nombre.

Trabajos de reencarpetado en avenida La Esmeralda del fraccionamiento homónimo en San Juan del Río, agosto de 2026

La vialidad no había recibido rehabilitación en cerca de 15 años, de acuerdo con vecinos del Fraccionamiento La Esmeralda.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río ejecutó trabajos de reencarpetado en avenida La Esmeralda, una vialidad del fraccionamiento del mismo nombre que no había recibido rehabilitación en cerca de 15 años, según indicaron vecinos de la zona durante el recorrido de supervisión.

Trabajos de reencarpetado en avenida La Esmeralda del fraccionamiento hom\u00f3nimo en San Juan del R\u00edo, agosto de 2026 La vialidad no había recibido rehabilitación en cerca de 15 años, de acuerdo con vecinos del Fraccionamiento La Esmeralda. rotativo.com.mx

Los trabajos comenzaron la semana pasada con la recuperación de la base y continuaron con fresado de la superficie, barrido, bacheo, colocación de asfalto y compactación, de acuerdo con el secretario de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico.

Trabajos de reencarpetado en avenida La Esmeralda del fraccionamiento hom\u00f3nimo en San Juan del R\u00edo, agosto de 2026 La vialidad no había recibido rehabilitación en cerca de 15 años, de acuerdo con vecinos del Fraccionamiento La Esmeralda. rotativo.com.mx

El alcalde Roberto Cabrera Valencia supervisó el avance de la obra y señaló que las acciones responden a una solicitud ciudadana. "Hay bacheo, hay un mantenimiento bueno, como el que hemos dado en muchas calles de San Juan del Río.

Es un mantenimiento que hacen los Servicios Públicos Municipales, a la infraestructura de nuestros fraccionamientos, colonias y comunidades. Así es que, en avenida La Esmeralda, va a haber un antes y un después", dijo Cabrera Valencia.

Trabajos de reencarpetado en avenida La Esmeralda del fraccionamiento hom\u00f3nimo en San Juan del R\u00edo, agosto de 2026 La vialidad no había recibido rehabilitación en cerca de 15 años, de acuerdo con vecinos del Fraccionamiento La Esmeralda. rotativo.com.mx

El presidente de colonos del Fraccionamiento La Esmeralda, Jared Hernández, agradeció la intervención y señaló que obras de este tipo mejoran la calidad de vida de los habitantes.

La administración municipal ha ejecutado trabajos de reencarpetado en otras colonias del municipio en lo que va del año, incluyendo acciones de pavimentación de vialidades en la zona oriente.

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